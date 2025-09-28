10000kr "uppgradering"

Tjenare! Jag känner mig lite lost här, har inte byggt en egen dator eller hållit mig uppdaterad på över 10 år vad det gäller datorer. Jag har en lite äldre prebuild där jag känner att jag vill uppdatera mig. Jag har en budget på ungefär 10k, skulle kunna gå över den med några tusen men helst inte.

Min nuvarande har en 3070 i som räcker gott och väl för det mesta. Anledningen till att jag ens går i tankarna på att uppgradera är chassit. Det är förjävla trångt. Jag funderar alltså på att köpa allt förutom ett nytt grafikkort då lenovo har något eget moderkort som, vad jag har kunnat hitta, inte går att sätta in i mitt gamla r4 fractal design chassi. Vad tycker ni? Jag ska i framtiden uppgradera grafikkortet också, så jag tänkte köpa något ganska fräsigt för budgeten som sedan inte skulle bottlenecka ett framtida starkare kort. Det jag hade tittat på hittils var (ni kommer säkert tycka detta är helt korkat overkill..) AMD Ryzen 7 9800X3D, Sen något moderkort och 32gig ram av något slag. Jag har inte kommit längre än så, men medans jag kollar på egen hand tänkte jag att någon kunnig människa här kanske kunde hjälpa till. Är jag helt dum i huvudet? Bör jag lägga lite mer och köpa ett nytt grafikkort när jag väl håller på?

Jag spelar inte så mycket krävande spel just nu.. Mest oldschool runescape, men jag har börjat komma in mer och mer i lite andra spel på senaste dagarna och min dator blir varm som bara den, fast rent fpsmässigt brukar det gå bra, även i 4k om jag tänker lite på mina inställningar. Jag behöver alltså egentligen inte uppgradera, men om jag ändå måste skaffa nytt moderkort för att byta chassi kändes det som att jag lika gärna kunde skaffa en stark processor.