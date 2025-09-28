Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

10000kr "uppgradering"

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

10000kr "uppgradering"

Tjenare! Jag känner mig lite lost här, har inte byggt en egen dator eller hållit mig uppdaterad på över 10 år vad det gäller datorer. Jag har en lite äldre prebuild där jag känner att jag vill uppdatera mig. Jag har en budget på ungefär 10k, skulle kunna gå över den med några tusen men helst inte.

Min nuvarande har en 3070 i som räcker gott och väl för det mesta. Anledningen till att jag ens går i tankarna på att uppgradera är chassit. Det är förjävla trångt. Jag funderar alltså på att köpa allt förutom ett nytt grafikkort då lenovo har något eget moderkort som, vad jag har kunnat hitta, inte går att sätta in i mitt gamla r4 fractal design chassi. Vad tycker ni? Jag ska i framtiden uppgradera grafikkortet också, så jag tänkte köpa något ganska fräsigt för budgeten som sedan inte skulle bottlenecka ett framtida starkare kort. Det jag hade tittat på hittils var (ni kommer säkert tycka detta är helt korkat overkill..) AMD Ryzen 7 9800X3D, Sen något moderkort och 32gig ram av något slag. Jag har inte kommit längre än så, men medans jag kollar på egen hand tänkte jag att någon kunnig människa här kanske kunde hjälpa till. Är jag helt dum i huvudet? Bör jag lägga lite mer och köpa ett nytt grafikkort när jag väl håller på?

Jag spelar inte så mycket krävande spel just nu.. Mest oldschool runescape, men jag har börjat komma in mer och mer i lite andra spel på senaste dagarna och min dator blir varm som bara den, fast rent fpsmässigt brukar det gå bra, även i 4k om jag tänker lite på mina inställningar. Jag behöver alltså egentligen inte uppgradera, men om jag ändå måste skaffa nytt moderkort för att byta chassi kändes det som att jag lika gärna kunde skaffa en stark processor.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har du alltså en Lenovo pre-build? Nu kanske det inte är fallet med din dator, om den ändå har ett 3070; men många sådana märkesdatorer, om de har ett custom-moderkort, har även speciella nätdelar, med andra anslutningstyper för moderkortet, så det är inte säkert att du kan byta hur som helst. Vad är det exakt du har idag? Det finns också ofta väldigt sparsamt med firmware-uppdateringar för moderkorten, vilket gör att det kan vara väldigt begränsat till vad du kan ha för processorer.

Visa signatur

It’s more fun to compute.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Behåll ditt 3070, det är ett bra kort. Vad exakt har du i budget OP? Och vad för storlek på moderkort vill du ha. Kan sätta ihop ett packet åt dig om du vill men behöver lite info: Vad får diskar har du? M.2 eller SSDs etc etc

Visa signatur

Dator: Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB DDR5 6000Mhz,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.
Skärm: Alienware AW2723DF.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Dreijer:

Har du alltså en Lenovo pre-build? Nu kanske det inte är fallet med din dator, om den ändå har ett 3070; men många sådana märkesdatorer, om de har ett custom-moderkort, har även speciella nätdelar, med andra anslutningstyper för moderkortet, så det är inte säkert att du kan byta hur som helst. Vad är det exakt du har idag? Det finns också ofta väldigt sparsamt med firmware-uppdateringar för moderkorten, vilket gör att det kan vara väldigt begränsat till vad du kan ha för processorer.

Gå till inlägget
Skrivet av teanox:

Behåll ditt 3070, det är ett bra kort. Vad exakt har du i budget OP? Och vad för storlek på moderkort vill du ha. Kan sätta ihop ett packet åt dig om du vill men behöver lite info: Vad får diskar har du? M.2 eller SSDs etc etc

Gå till inlägget

Förstår att min post var spretig, ber om ursäkt. Är medveten om att moderkortet jag har sannolikt inte fungerar i ett nytt chassi, därav posten. Vad jag kan se så är det vanlig 24pin för strömmen, men jag är osäker på om io-skölden (om det nu heter så.. där alla portar är därbak) skulle passa på ett annat chassi utan modifiering, vilket jag helst slipper.

Jag funderar alltså på att bygga en ny framtidssäker dator kring mitt 3070 (Nytt chassi, mobo, cpu, ram, etc. EXKLUSIVE ssd vilket jag har gott om). Storleksmässigt vet jag inte, är det inte bättre med standard, alltså den större varianten? Jag har gott om plats hemma och vill gärna ha fullsize tower chassi med bra airflow. Min budget är 10000.
Hoppas jag gör rätt med hur jag postar här.. Första gången jag skriver på forumet.

Tack för era svar hittills.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Lorrekvist:

Förstår att min post var spretig, ber om ursäkt. Är medveten om att moderkortet jag har sannolikt inte fungerar i ett nytt chassi, därav posten. Vad jag kan se så är det vanlig 24pin för strömmen, men jag är osäker på om io-skölden (om det nu heter så.. där alla portar är därbak) skulle passa på ett annat chassi utan modifiering, vilket jag helst slipper.

Jag funderar alltså på att bygga en ny framtidssäker dator kring mitt 3070 (Nytt chassi, mobo, cpu, ram, etc. EXKLUSIVE ssd vilket jag har gott om). Storleksmässigt vet jag inte, är det inte bättre med standard, alltså den större varianten? Jag har gott om plats hemma och vill gärna ha fullsize tower chassi med bra airflow. Min budget är 10000.
Hoppas jag gör rätt med hur jag postar här.. Första gången jag skriver på forumet.

Tack för era svar hittills.

Gå till inlägget

Vad för CPU har du nu? ska du köpa en 9800X3D behöver du ett AM5 moderkort, och har du en Intel CPU är det en helt ny "platform" med minnen, CPU och moderkort du behöver. Sen skulle jag säga nätagg med om du haft samma i 10+ år

Visa signatur

Dator: Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB DDR5 6000Mhz,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.
Skärm: Alienware AW2723DF.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av teanox:

Vad för CPU har du nu? ska du köpa en 9800X3D behöver du en AM5

Gå till inlägget

Yes, så långt var jag med, dock var jag mindre säker på hur smart eller värt det är för mig att köpa den processorn. I dagsläget har jag en 7 5800, så jag hade behövt köpa ett "gammalt" moderkort om jag skulle behålla processorn, ett AM4. Visst stämmer det? Helt ärligt har jag inga problem med min prestanda alls, jag tycker bara mina portar är för få, samt att chassit är otroligt trångt.

Själva datorn är inte så gammal, men om jag skall köpa nytt chassi och nytt moderkort så måste jag ju ändå köpa en ny cpu också, och då kändes det lika bra att göra det till något som kommer hålla och låta mig, i framtiden, sätta in ett bättre grafikkort utan att bottlenecka något.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Gick själv från AM4 till AM5 och en 5900x till 9800X3D, spelar du kommer du märka ett ordentligt skillnad, men jag märker även i jobb och i annat med. Allt är bara... Snabbare

Visa signatur

Dator: Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB DDR5 6000Mhz,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.
Skärm: Alienware AW2723DF.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av teanox:

Gick själv från AM4 till AM5 och en 5900x till 9800X3D, spelar du kommer du märka ett ordentligt skillnad, men jag märker även i jobb och i annat med. Allt är bara... Snabbare

Gå till inlägget

Du tycker jag bör köra på det, då? Jag tror att jag kan lista ut resten själv, var bara osäker på om det var ett bra val eller inte med tanke på min lite äldre gpu.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Lorrekvist:

Du tycker jag bör köra på det, då? Jag tror att jag kan lista ut resten själv, var bara osäker på om det var ett bra val eller inte med tanke på min lite äldre gpu.

Gå till inlägget

OM du är nöjd och enbart tycker det är "lite" space och förklara vad du menar med lite slots. så nah... beror på vad du menar med slots

Visa signatur

Dator: Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB DDR5 6000Mhz,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.
Skärm: Alienware AW2723DF.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av teanox:

OM du är nöjd och enbart tycker det är "lite" space och förklara vad du menar med lite slots. så nah... beror på vad du menar med slots

Gå till inlägget

Primära anledningen till att jag vill byta är värmen och hur svårt det är att städa i datorn. Menar USB ingångar primärt. Datorn är ju äldre så har enbart 1 usb C. Skulle ju kunna skaffa usb-hub, men igen, det primära är hur tight med utrymme det är inuti chassit för luftflöde.

Edit: Värmen i datorn, alltså dåligt luftflöde. Jag är sämst på att skriva posts, blir spretigt direkt. My bad.

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Lorrekvist:

Primära anledningen till att jag vill byta är värmen och hur svårt det är att städa i datorn. Menar USB ingångar primärt. Datorn är ju äldre så har enbart 1 usb C. Skulle ju kunna skaffa usb-hub, men igen, det primära är hur tight med utrymme det är inuti chassit för luftflöde.

Edit: Värmen i datorn, alltså dåligt luftflöde. Jag är sämst på att skriva posts, blir spretigt direkt. My bad.

Gå till inlägget

1 USB C är allt du får, om du inte köper HEDT vilket du inte behöver eller en USB-C dongel. Städar datorn... Menar du ta bort damm eller vad exakt tänker du nu?....

Visa signatur

Dator: Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB DDR5 6000Mhz,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.
Skärm: Alienware AW2723DF.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar