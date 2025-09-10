9800X3D temperaturer

Fick tag på en 9800X3D och är lite nyfiken på om jag har normala temperaturer. Jag kollar Tctl/Tdie i HWiNFO.

Låda: Phantek XT Pro med 3 fläktar fram och 1 bak.

CPU Kylare: Arctic Liquid Freezer III 280 med radiatorn i toppen av chassit

9800X3D PBO med -20 curve på alla kärnor.

Cinebench 2024 multicore mellan 77-80 grader

Idle i window 39-42 grader

Har inte kollat under spelsessioner än, men min kurva är standard, så 50 grader = 20% sen en rak kurva upp 75 grader 100%. Inte ofta jag hör fläktarna öka på under spel förutom när man startar upp dem.

Om jag har förstått det rätt så kan dessa CPU:er sticka iväg rätt fort, men för att sedan gå ner och plana ut lite. Därför jag har satt Hysteresis till 3 grader / 3 sekunder(om det nu gör någon skillnad vet jag inte).