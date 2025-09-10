9800X3D temperaturer

Bankai
Medlem ★
●
Fick tag på en 9800X3D och är lite nyfiken på om jag har normala temperaturer. Jag kollar Tctl/Tdie i HWiNFO.
Låda: Phantek XT Pro med 3 fläktar fram och 1 bak.
CPU Kylare: Arctic Liquid Freezer III 280 med radiatorn i toppen av chassit
9800X3D PBO med -20 curve på alla kärnor.
Cinebench 2024 multicore mellan 77-80 grader
Idle i window 39-42 grader
Har inte kollat under spelsessioner än, men min kurva är standard, så 50 grader = 20% sen en rak kurva upp 75 grader 100%. Inte ofta jag hör fläktarna öka på under spel förutom när man startar upp dem.
Om jag har förstått det rätt så kan dessa CPU:er sticka iväg rätt fort, men för att sedan gå ner och plana ut lite. Därför jag har satt Hysteresis till 3 grader / 3 sekunder(om det nu gör någon skillnad vet jag inte).
Helt normala temperaturer. Men är det inte lite galet att köra 100% redan vid 75 grader!? Jag kör 70% vid 95 grader, hade aldrig klarat av ljudet av fläktar som går i full hastighet.
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
Har inte pillat på kurvan än men det låter lite väl bra att köra 100% på 75 grader ja. Ska testa att dra ner den till 70% vid 95, låter mer rimligt och fläktarna låter verkligen en hel del på 100% ja.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.