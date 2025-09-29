A modest man is usually admired, if people ever hear of him.
Felkopplade fläktar i XT pro ultra?
System3/Sysfan 3 är väl pumpen och inte AIO fläktarna enligt vad du skrev?
Och AIO är väl CPU dvs fläktarna går 2064 rpm...
Det tror jag är ena stora ljudboven: De stora Arctic Pro fläktarna varvar massor, så du kan antagligen dra ner fläktkurvan på dem ordentligt! (borde inte behöva nå 2000+ rpm förrän nån gång över 80 grader)
CPU OPT, dvs den mindre VRM fläkten lär du också kunna dra ner rejält. Den lär inte behöva gå i 2700rpm!
Chassifläktarna på system 1+2 håller sig ju under 1000 rpm så borde låta "acceptabelt" men kanske går att tweaka lite också.
Hej!
Du syftar på att tweaka via program/ Bios?
BIOS har jag aldrig tweakat fläktar eller liknande via, endast ändrat RAM till expo 1. Finns det någon applikation som gör detta enklare, eller måste jag gräva ner mig i hur man gör det i BIOS - finns det fördelar alltså?
Man kan ju sätta "custom presets" i gigabyte control center. Det är begränsat till att man sätter viss fläkt-styrka på en specifik temp. Så t.ex. 50*C = 65% fläkt-styrka. Men tyckte inte riktigt att det hände något när jag försökte tweaka där igår..
Som du skriver, jag har skrivit lite otydligt.
Sys_fan_3 är PUMP-kontakten.
FAN-kontakten går i sin tur till CPU_FAN. VRM-kontakten = CPU_OPT.
Fläktarna låter i princip lika mycket oavsett om jag precis startat datorn eller om jag spelar dying light's nya på 1440p.
Så något är ju konstigt.
Tror nog inte chassi-fläktarna är problemet, utan tror jag kopplat fel (eller att jag måste dra ner styrkan) på AIO'n - som du skriver.
Fancontrol finns som program, men det är inte så invecklat att göra egna kurvor i bios.
Fläktarna är månne inte inställda på DC mode som mitt Asusbios tyckte de skulle vara? Dvs de går full fart oavsett.
Har du Gigabyte Control Center inne så borde du kunna justera därifrån!
Den mjukvaran ger troligen mer flexibilitet och snyggare gränssnitt än från BIOS, men kan ha nackdelen att det kostar lite resurser att ha det i bakgrunden mm.
Jag har dock aldrig använt det så kan inte ge några specifika tips hur man gör
Det finns ju även annan mjukvara som Fancontrol som ger ännu mer flexibilitet om man verkligen vill nörda och kombinera data från flera olika tempsensorer osv.
(själv föredrar jag BIOS då det inte kräver några drivrutiner eller mjukvara som kan krångla)
Som du säger så sätter man ofta ut vilken styrka man vill ha vid en viss temperatur som utgångspunkt på några hållpunkter, och så rampar sen datorn automatiskt emellan dessa punkter. Detta bör gå lika bra att göra från BIOS eller Control center
Det är ju en del preferens hur man sätter upp kurvan men man vill ju den är tyst vid idle och drar på lite när den verkligen måste för att den är riktigt varm... Och du som har CPU fläkt med har väldigt högvarviga fläktarna kan behöva anpassa en del för att få ner ljudnivån.
För CPU bör du utgå från CPU-tempsensorn och skulle kunna testa sätta den första och lägsta punkten att den ligger på bara typ 10% varvtal vid 20 grader som utgångspunkt, så du får ner idlenivån.
Sista och högsta punkten är för när CPU:n verkligen är maxbelastad, men med dina 3000rpm fläktar vete 17 om det ger något att ha fullt varv ens då?
Din CPU börjar throttla vid 89 grader om jag läser rätt och så du kan ju sätta maxtempen till strax under det på säg 85-88 grader och säg 80% styrka som första test?
Sen två tre punkter som mellanpunkter, tex en punkt för lättare daglig belastning nånstans vid säg 40-50 grader på säg 25-30% och en punkt för lite tyngre belastning i spel osv men som inte maxar CPU vid säg 70 grader på säg 40-50%.
När du väl fyllt i alla siffror för en fläkt så borde det märkas skillnad för den fläkten!
Ofta kan man även välja nån form av "ramp up" eller "step up" så att den inte reagerar lika snabbt vid tillfälliga laster så att det stör.
