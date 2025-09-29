Felkopplade fläktar i XT pro ultra?

Tjena!

Satte ihop datorn i veckan och undrar lite om jag kopplat fel på fläktarna.

-phanteks XT pro ultra = 4 chassi fläktar (3 insug front, 1 utblås där bak)

-arctic freezer 360 III pro i toppen (utblås) som kyler en 7800x3d processor.

-gigabyte B650 eagle AX moderkort till och när jag tittar i gigabyte control center ser jag lite olika siffror under FAN control

Jag har använt 3-in-1 kabeln för AIO'n,

FAN > CPU_FAN

VRM > CPU_OPT

PUMP > SYS_FAN_3

Utöver det ligger mina chassifläktar i vanliga SYS_FAN_1/2 4-pin.

IDLE CPU TEMP 40*

Fan Duty Cycle ~60%

CPU 2064 RPM

System_1 810 RPM

System_2 785 RPM

System_3 1844 RPM

CPU_OPT 2700 RPM

För det första så är det ett otroligt högljutt chassi- hade tidigare ett phanteks P400 som var mycket tystare än detta.

Det är väl det som får mig att undra om något blivit fel, har försökt söka mig till detta och enligt flera länkar så verkar jag ha kopplat rätt.

System_1 / 2 bör vara chassi-fläktarna.

System_3 = AIO fläktar @1844rpm

Verkar dessa siffror rimliga?