Placering av fläktar, ingen front

Hej, har en asus ap201 och en noctua d14 men nu när jag höll på att installera en ny cpu samt en gammal fläkt kom jag på att jag möjligtvist inte har fläktarna optimalt utsatt för chassits format/att cpu fläktarna går från botten till toppen (enda sättet att få plats med kylaren). Idag sitter endast 120 som utsug bak.

Frågan är då hur jag bör placera de två fläktarna 120mm + 90mm? 120 insug i botten + 90 utsug i toppen?