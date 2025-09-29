Få tillbaka ChatGPTs första svar, när man genererat ett nytt?

Jag bad ChatGPT svara på något igår, men sista delen av svaret kom inte med ("tekniskt fel").

Jag genererade därför ett nytt svar, men detta svaret blev ett helt annat, och inte i närheten av så bra som det första.

Då kunde jag växla mellan svaren med två pilar.

Nu när jag skulle gå och läsa det första svaret igen, så fanns det inte där, och enligt ChatGPT är det enbart ett av svaren som sparas, efter att man stängt webbläsarfönstret.

Av alla tusentals och åter tusentals svar ChatGPT genererat så var detta det i SÄRKLASS bästa, by far!

Så jag vill verkligen få tillgång till det igen, och om det är något jag vet, så är det att ni brukar vara fenomenala på att känna till sätt att lösa problem på, även när de inte "går" att lösa.

Så, kan jag på något sätt lyckas få fram det första svaret igen, finns det några "dolda" chattar man kan komma åt, eller liknande?