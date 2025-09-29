Hej!

Letar prisvärda och fungerande delar till vattenkylning. Är inte ute efter de allra bästa och har inte något monsterbygge, detta är till ett projekt för kul.

CPU block till am5

Gpu inklusive block

10-tal fittings för mjuk slang

En handfull fittings 90 grader

Tömningsventil

Radiator 360 storlek, 30mm tjocklek eller mer

Mjuk slang

Pump+reservoar. Modell spelar ingen roll bara den funkar som den ska och går att byta ut i framtiden.

Går bra att skicka pm för snabb respons.

