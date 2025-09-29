johan_and
Medlem
●
Hej!
Letar prisvärda och fungerande delar till vattenkylning. Är inte ute efter de allra bästa och har inte något monsterbygge, detta är till ett projekt för kul.
CPU block till am5
Gpu inklusive block
10-tal fittings för mjuk slang
En handfull fittings 90 grader
Tömningsventil
Radiator 360 storlek, 30mm tjocklek eller mer
Mjuk slang
Pump+reservoar. Modell spelar ingen roll bara den funkar som den ska och går att byta ut i framtiden.
Går bra att skicka pm för snabb respons.
