ASUS Rog X470-F Gaming bootar bara via BIOS setup

Halloj!

Fick för mig att jag skulle uppdatera BIOS på mitt X470-F och flashade in senaste BIOS (daterat 2024), då jag planerar byta upp mig till en 5950x. Efter uppdateringen fick jag svart skärm, men kunde hard resetta och sedan komma in i BIOS setup och återställa alla inställningar till default. Windows bootar, men bara om:

  • jag går in i BIOS setup och sen går ur setupen igen utan att spara inställningarna.

  • alternativt, jag väljer boot device override i boot-menyn så bootar den direkt.

och

  • om jag inte går in i BIOS Setup (manuellt via delete key) så stannar den vid ASUS ROG loggan och texten "Press F2 or Del to enter setup".

Tips på vad jag kan felsöka?

Edit: Satte CSM till disabled och den bootar ändå via omvägen BIOS setup, så installationen lär vara UEFI GPT och inte en legacy MBR iaf.

Testat göra en clear CMOS?

Alt flasha BIOS igen (om något skrivfel ev skedde förra gången).

Testat göra en clear CMOS?

Tack för svar! Efter BIOS flashen så fick jag en prompt att resetta BIOS inställningarna till default, så jag antar att CMOS blev clearat eller att de gamla inställningarna var totalt inkompatibla med den nya versionen (det skiljde fem år mellan versionerna...).
Kan absolut testa resetta CMOS igen om jag inte kommer vidare.

Alt flasha BIOS igen (om något skrivfel ev skedde förra gången).

Flasha BIOS igen känns också som något jag kan testa, men bara om jag inte kommer vidare på något annat sätt.

