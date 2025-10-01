Speldator 20-30k

Hej !

Jag har börjat fundera på en ny speldator, då min nuvarande är från 2014 och är inne på sista versen nu...

Då det var så längesedan jag senaste köpte en ny dator/byggde en ny så behöver jag input.

Det enda jag vet är att jag vill ha en AMD 9800x3d, helst 64gb ram(overkill jag vet, men hellre för mycket nu än för lite)

Sen till de delar jag är osäker på, jag vet inte hur radeon vs rtx står sig. Förr skulle man ha GeForce men radeon verkar finnas i allt fler byggen nu vad jag sett. Sen till kylning till cpu, är det luft eller vatten som är go-to idag ? Jag betalar hellre lite mer idag för att "framtidssäkra" än att snåla med nån tusenlapp.

Kom gärna med några idéer hur ett bygge skulle kunna se ut. Samt hur ni ser på att köpa delar nu eller vänta till blackfriday? Brukar det skilja mycket ?

Tack på förhand !