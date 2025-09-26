Timur Kristóf jobbar som konsult på Valve, där han arbetar med företagets Linux-utveckling. Det handlar huvudsakligen om Vulkan-drivrutinen RADV och andra moderna mjukvaror, men ett av hans projekt är också att uppdatera Linux-drivrutinen för AMD:s första grafikkort med Graphics Core Next (GCN 1.0 och GCN 1.1), Radeon HD 7000-serien som släpptes 2012.

De här äldsta GCN-korten har hittills suttit fast på den äldre Linux-drivrutinen för AMD-kort, kallad Radeon, medan GCN 1.2 och alla nyare AMD-familjer använder den moderna AMDGPU-drivrutinen. Det innebär dels att Radeon HD 7000-serien går miste om många optimeringar och stabilitetsförbättringar, dels att Vulkan inte fungerar.

Vad Timur Kristóf har hållit på med de senaste månaderna är att uppdatera AMDGPU så att den nya drivrutinen går att använda även med dessa grafikkort, rapporterar Phoronix. Det handlar bland annat om att lösa ett problem med flimmer på skärmar med 4K och 60 Hz och olika krascher. De senaste fixarna väntar på att införas i Linux 6.18, och fler är på gång.

På Windows slutade AMD uppdatera GCN 1.0- och 1.1-korten för flera år sedan. Den sista reguljära uppdateringen var Adrenalin 21.5.2 som kom 2021, men sommaren 2022 släppte företaget en ”Legacy”-version av Adrenalin 22.6.1 enbart för Windows 10.