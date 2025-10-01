Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Afterburner når skarp version efter över två års tid

Melding Plague

Afterburner når skarp version efter över två års tid

Det populära överklockningsverktyget når version 4.6.6 efter åratal av betaversioner.

Läs hela artikeln här

För att ladda ne (och changelog) r: https://www.guru3d.com/download/msi-afterburner-beta-download...

Case: Fractal Design Torrent Solid Black MOBO: ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI CPU: AMD Ryxen 7 7800X3D CPU cooler: Noctua NH-D15 RAM: G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 6000MHz CL30 32GB GPU: ASUS RTX 5080 16GB ROG Astral OC PSU: ROG Strix 1000W Gold Aura Edition M2: Kingston Fury Renegade 2TB Fans: 4x Noctua NF-A12x25
Monitor: ASUS ROG Swift PG27AQDM 27" 240Hz 1440p OLED QHD Mouse: X2 CRAZYLIGHT Wireless PXR
Mousepad: Artisan Type-99 Keyboard: Wooting 80HE Headset: Audeze Maxwell Mic: Blue Yeti X

