4x Asus 2080 ti 11gb Turbo 1x Sapphire Nitro+ RX5700XT 8gb

Hej!
Dags att göra sig av med lite gamla grafikkort efter uppgradering av några av burkarna på jobbet.
4st
ASUS 2080 Ti 11gb TURBO
Köp nu pris: 2500kr/st (men är öppen för rimliga bud)
Finns kvitto från 2019
1st
Sapphire Nitro+ RX5700XT 8gb
Köp nu: 1500kr
Hittar ej kvitto
Endast avhämtning, då inga lådor eller emballage finns, upphämtning kan ordnas antingen i Solna på kvällstid eller Vasastan eller Nyköping på dagtid.
Enbart betalning med Swish.
1st 2080ti hämta idag kvällstid 2000kr. Mvh
