4x Asus 2080 ti 11gb Turbo 1x Sapphire Nitro+ RX5700XT 8gb

Hej!

Dags att göra sig av med lite gamla grafikkort efter uppgradering av några av burkarna på jobbet.

4st

ASUS 2080 Ti 11gb TURBO

Köp nu pris: 2500kr/st (men är öppen för rimliga bud)

Finns kvitto från 2019

1st

Sapphire Nitro+ RX5700XT 8gb

Köp nu: 1500kr

Hittar ej kvitto

Endast avhämtning, då inga lådor eller emballage finns, upphämtning kan ordnas antingen i Solna på kvällstid eller Vasastan eller Nyköping på dagtid.

Enbart betalning med Swish.

