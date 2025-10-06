4x Asus 2080 ti 11gb Turbo 1x Sapphire Nitro+ RX5700XT 8gb

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Hej!

Dags att göra sig av med lite gamla grafikkort efter uppgradering av några av burkarna på jobbet.

4st

ASUS 2080 Ti 11gb TURBO

Köp nu pris: 2500kr/st (men är öppen för rimliga bud)

Finns kvitto från 2019

1st

Sapphire Nitro+ RX5700XT 8gb

Köp nu: 1500kr

Hittar ej kvitto

Endast avhämtning, då inga lådor eller emballage finns, upphämtning kan ordnas antingen i Solna på kvällstid eller Vasastan eller Nyköping på dagtid.

Enbart betalning med Swish.

1st 2080ti hämta idag kvällstid 2000kr. Mvh

