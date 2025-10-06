Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI

Säljer detta moderkort då jag inte kommer köra ITX med min 14900KS, valde ett MATX ist då det passar bättre.

Kortet är inte använt av mig utan det köptes här på marknaden av MetallicAcid
Skickar med Contact Framen som medföljde vid köpa från tidigare säljare.

Kan skickar eller hämtas.
Frakten bör väl bli 118:- via PostMord

