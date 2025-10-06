Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Köpa grafikkort från Amazon (RX 9070)

Köpa grafikkort från Amazon (RX 9070)

Tjenare!

Jag går här hemma och är sjukt sugen på att uppdatera min spelburk. Började kolla runt på 9070 då den matchar min budget och nuvarande setup riktigt bra.

Av en slump såg jag att amazon hade riktigt bra pris på den just nu. Men jag har hört en hel del historier där man har fått "fakes" eller inte alls fått det man beställt när man handlat elektronik och datorprylar från amazon.

Är det någon som har handlat just grafikkort från amazon? Hur vanligt är det med fakes? Vågar man chansa?

Den jag kollar på är denna:
https://amzn.eu/d/cIXtTcs

Ser det legit ut eller är det något som verkar fuffens?
Jag är inte så haj på att handla från amazon överlag så jag vet inte riktigt vad man ska kolla efter för att verifiera att det är en legit vara.

Tack på förhand!

Säljs av och skeppas av Amazon, så skulle något problem uppstå är det inga problem med att skicka tillbaka etc.

Köp det där om du vill. Inga problem.

För att förtydliga lite så är Amazon både en butik och en marknadsplats, d.v.s. de säljer både varor själva och tillåter tredjepartssäljare att sälja varor via deras plattform. Så länge som det är Amazon som står som säljare så är det sällan något problem, men är det en tredjepartssäljare så får man vara lite mer försiktig.

När det står Skickad / Såld: Amazon så kan du vara rätt så lugn, visserligen kan någon ha returnerat fel grejer, men då kan du helt enkelt klaga och skicka tillbaka och få alla pengar tillbaka, riskfritt för dig med andra ord.

