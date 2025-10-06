Köpa grafikkort från Amazon (RX 9070)

Tjenare!

Jag går här hemma och är sjukt sugen på att uppdatera min spelburk. Började kolla runt på 9070 då den matchar min budget och nuvarande setup riktigt bra.

Av en slump såg jag att amazon hade riktigt bra pris på den just nu. Men jag har hört en hel del historier där man har fått "fakes" eller inte alls fått det man beställt när man handlat elektronik och datorprylar från amazon.

Är det någon som har handlat just grafikkort från amazon? Hur vanligt är det med fakes? Vågar man chansa?

Den jag kollar på är denna:

https://amzn.eu/d/cIXtTcs

Ser det legit ut eller är det något som verkar fuffens?

Jag är inte så haj på att handla från amazon överlag så jag vet inte riktigt vad man ska kolla efter för att verifiera att det är en legit vara.

Tack på förhand!