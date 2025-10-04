Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Köpa Windows nyckel via Microsoft Store

Köpa Windows nyckel via Microsoft Store

Är det en OEM eller Retailnyckel som de säljer via Microsoft Store? Det står inte specifikt på sidan.

Kostar 2399 kr så man tänker att det är en Retail men man vet jag aldrig.

Dont do it! Du blir blåst!

Köp en MAK nyckel för några tior på eBay eller liknande.

Det är Retail.
OEM säljs normalt ihop med en dator.

