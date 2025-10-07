Gamerouge
Söker en itx bräda i fungerande skick.
Kraven är
* 3st SATA
* 1st m.2
* 1st fungerande USB
* HDMI
* I/O plåt
Har din mammabräda en processor med minst 4 kärnor samt minst 8gb ram så är det plus.
Söker även Pico PSU
Pris så billigt som möjligt
