Söker en itx bräda i fungerande skick.

Kraven är

* 3st SATA

* 1st m.2

* 1st fungerande USB

* HDMI

* I/O plåt

Har din mammabräda en processor med minst 4 kärnor samt minst 8gb ram så är det plus.

Söker även Pico PSU

Pris så billigt som möjligt

Läs hela annonsen här