Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Palit GeForce RTX 3080 Gaming Pro LHR 10GB DEFEKT

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Palit GeForce RTX 3080 Gaming Pro LHR 10GB DEFEKT

Hej har ett https://www.webhallen.com/se/product/324204-Palit-GeForce-RTX...

som är typ defekt. Det fungerar som den ska i vanlig desktop miljö men om ett krävande spel sätts igång så blir skärmen svart och fläktarna går på 100%.

Jag vet inte vad ett rimligt pris är för det så jag börjar med 500kr så får jag se vad som händer.

Hämtas endast.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Officiell jultomte
Nytt bud: 500 kr +frakt
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Visa signatur

PC1: i5-13600kf, 32gb DDR5@6000MHz, GTX 1080, Prime Z690-A
PC2: Ryzen 5 5600X, 16GB DDR4, GTX 1070Ti, ROG STRIX B550-F
SRV1: i5 10500T, 16GB DDR4, Debian
Home Assistant-tråden | BakClockers | Stryktipset

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Officiell jultomte

Ah, drar tillbaka då jag inte läste noga om att det endast är avhämtning.

Visa signatur

PC1: i5-13600kf, 32gb DDR5@6000MHz, GTX 1080, Prime Z690-A
PC2: Ryzen 5 5600X, 16GB DDR4, GTX 1070Ti, ROG STRIX B550-F
SRV1: i5 10500T, 16GB DDR4, Debian
Home Assistant-tråden | BakClockers | Stryktipset

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan kortet ladda in drivrutiner? Dvs startar det upp i normal upplösning och kommer du åt GPU-z och Nvidia control panel?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vart i Stockholm finns kortet?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 500 kr Hämtar
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

550kr + hämtar

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar