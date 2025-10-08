Battlefield 6

Kontor (Linux Mint): Intel Core i5 14600K | ASUS B660-I STRIX | ASUS AMD RX 6800 Reference 16GB | 32 GB Corsair Vengeance DDR5 6000Mhz CL30 | Corsair SF750 Platinum | Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition | Louqe Ghost S1 MKII Limestone
Soffan (Windows 11): AMD Ryzen 5 7600 | ASUS B650E-I STRIX | EVGA Nvidia Geforce 2080 Ti XC 11GB | 32 GB Corsair Vengeance DDR5 6000Mhz CL36 | Corsair SF750 Platinum | Thermalright AXP120-x67 | Fractal Design Ridge White
Bärbart (MacOS): Apple Macbook Air 13" M1 Space Grey (8GB RAM, 256GB SSD)
Server/NAS (UnRAID): AMD Ryzen Pro 5 4650G | Gigabyte MC12-LE0 | 64GB DDR4 3200MHz ECC | Fractal Design Node 804
