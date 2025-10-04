Fler väljer grafikkort med 16 GB

1440p är fully solved för 10 år sen. Med 3090 kunde man spela i 4k, med 4080 kunde man spela i 4k, med 5070ti kan man spela i 4k. Med nästa generation 6060ti kommer man säkert kunna spela i 4k.

4k gaming kommer vara fully solved across the board med RTX7000 serien om 3-4 år och toppsegmentet börjar blicka mot 8k gaming.

Många funktioner som kommer i grafikmotorerna och andra mjukvarutekniker gör det också mindre krävande att spela i högre upplösning och det ser bättre ut samtidigt som det möts av kraftigare hårdvare ungefär vart annat år.

Men en gemensam faktor för högre upplösning är att mer minne behövs. Så det är givet att 16gb är minimum, även spelen, texturerna etc är utvecklade och blir mer och mer optimerade idag för att spela i 4k med varje AAA - 1440p ser sämre och sämre ut.

Tror även 4k skärmar generellt kommer gå ner i pris här andra delen av 2020 talet då det blir allt mer mainstream. Om man är gamer så att spela något annat än i 4k oled idag är ett crime imo. Då krävs 16gb+