Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Fler väljer grafikkort med 16 GB
Pauls711
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Define R6 Svart, Corsair HX 850, Gigabyte X570 Aorus Elite, Ryzen 9 5950x, Fractal Design Celsius S36, NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, G.Skill 32 GB DDR4 3600MHz CL19 Sniper X Urban Camo, Seagate Archive 8TB, Toshiba 12 TB N300, SSD Samsung 500 GB, SSD 1TB WD Black, Asus BluRay extern, Edifier högtalare, Acer Predator XB323QK 4k skärm, Fnatic Gear Read silent, Logitech pro x mus.
Belgaar
Medlem ★
●
Yatagarasu
Skribent ★
●
Visa signatur
< R5 7600X | 32 GB 6000 MT/s | RX 9070 XT >
< Redmi Note 14 Pro | Redmi Pad SE 11" >
lillaankan_i_dammen
Medlem ★
●