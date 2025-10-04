Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Fler väljer grafikkort med 16 GB

8 och 12 GB är fortfarande vanligare, men det är 16, 24 och 32 GB som ökar.

Medlem

Hej, jag har 11GB på mitt 1080 Ti sedan 2019 (köpt begagnat 6 månader gammalt) och jag kommer inte att köpa ett nytt grafikkort som har mindre än 20GB, detta förhoppningsvis under 2026 då det är dags för en behövlig uppgradering.
Mvh Paul

Medlem

1440p är fully solved för 10 år sen. Med 3090 kunde man spela i 4k, med 4080 kunde man spela i 4k, med 5070ti kan man spela i 4k. Med nästa generation 6060ti kommer man säkert kunna spela i 4k.

4k gaming kommer vara fully solved across the board med RTX7000 serien om 3-4 år och toppsegmentet börjar blicka mot 8k gaming.

Många funktioner som kommer i grafikmotorerna och andra mjukvarutekniker gör det också mindre krävande att spela i högre upplösning och det ser bättre ut samtidigt som det möts av kraftigare hårdvare ungefär vart annat år.

Men en gemensam faktor för högre upplösning är att mer minne behövs. Så det är givet att 16gb är minimum, även spelen, texturerna etc är utvecklade och blir mer och mer optimerade idag för att spela i 4k med varje AAA - 1440p ser sämre och sämre ut.

Tror även 4k skärmar generellt kommer gå ner i pris här andra delen av 2020 talet då det blir allt mer mainstream. Om man är gamer så att spela något annat än i 4k oled idag är ett crime imo. Då krävs 16gb+

Skribent
Skrivet av Belgaar:

1440p är fully solved för 10 år sen. Med 3090 kunde man spela i 4k, med 4080 kunde man spela i 4k, med 5070ti kan man spela i 4k. Med nästa generation 6060ti kommer man säkert kunna spela i 4k.

4k gaming kommer vara fully solved across the board med RTX7000 serien om 3-4 år och toppsegmentet börjar blicka mot 8k gaming.

Många funktioner som kommer i grafikmotorerna och andra mjukvarutekniker gör det också mindre krävande att spela i högre upplösning och det ser bättre ut samtidigt som det möts av kraftigare hårdvare ungefär vart annat år.

Men en gemensam faktor för högre upplösning är att mer minne behövs. Så det är givet att 16gb är minimum, även spelen, texturerna etc är utvecklade och blir mer och mer optimerade idag för att spela i 4k med varje AAA - 1440p ser sämre och sämre ut.

Tror även 4k skärmar generellt kommer gå ner i pris här andra delen av 2020 talet då det blir allt mer mainstream. Om man är gamer så att spela något annat än i 4k oled idag är ett crime imo. Då krävs 16gb+

Vet inte om jag kan hålla med detta alls.

Utan framegen eller uppskalning så är det inte ens i närheten av fullt spelbart (60 FPS+) i 4K UHD med höga inställningar, även på de vassaste av grafikkort. Till och med RTX 5090 går på knä när inställningar skruvas upp vid denna upplösning, detta redan innan ray tracing aktiveras i moderna AAA-titlar.

Hårdvara blir absolut starkare, men spelen blir även mer krävande. Inte bara VRAM-kraven som ökar, utan finns mycket annat som ligger till grund för detta; allt ifrån längre renderingsdistanster, till mer komplexa shaders och allehanda annan geometri som ökar exponentiellt för varje generation om man så vill kalla det för det.

Nu är jag för uppskalning i de allra flesta fall. Jag kan även tycka att framegen har sin plats. Jag skulle säga att båda dessa saker är grundläggande krav framöver inom renderingsteknik, desto mer så när ray tracing tar fart i bredare utsträckning och tids nog ersätter klassisk rasterisering helt.

Men i slutändan är det just det: uppskalning. Det är inte native 4K UHD (även om DLSS som exempel faktiskt kan se bättre ut än native i många fall). Men tycker inte vi ska inbilla oss att 1440p på något vis är passé, eller att 4K UHD skulle bli någon form av norm framöver för spelandet, annat än för de som nöjer sig med sub 60 FPS-prestanda.

Medlem

Jag tycker det mest är fascinerade i att hårdvara som vissa som kallade sig datanördar inte ens i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig behov av på en workstation, nu några år senare sitter småbarn med och utnyttjar dem till max. Kanske tom har motsvarande hårdvara i deras mobiltelefon.

Nå jag tror på en fortsatt ökat behov, det finns dock hinder med tillverkning som att det ej är så lätt att krympa mer. Att behovet ökar, så en LLM lokalt utnyttjar lätt 128GB trafikminne.

