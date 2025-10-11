Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Varför kör inte folk med maguttag?

Varför kör inte folk med maguttag?

När jag tittar vad folk har köpt ”bilder på ditt senaste inköp” eller ”skrivbordstråden” så verkar i princip alla köra med skrivbord med raka skivor.

Själv kör jag en gammal Ikea bord med maguttag och det är så mycket skönare att vila armarna på.

Varför är det inte populärare?

Vi har nog alla haft ett IKEA Robin skrivbord en gång i tiden. 😎

Skivorna är för små

Stolens armstöd brukar vara i höjd med bänkskivan för att det ska bli skönt, höjden på skärmen kan man ju lätt fixa med stativ eller hylla, eller?

Jag saknar ett rejält hörnskrivbord istället, hoppas de kommer tillbaka någon gång

Givetvis får de anpassas så iallafall man får in skärmar mellan 27-32 tums istället för en ynka 15 tummare.

Fanns sådana sköna med fotstöd och hyllor undertill där du kunde ha subwoofer och annat .

Maguttag? Du menar den störande delen dom tagit bort i mitten? Jag har det i mitt nuvarande skrivbord men har en lång musmatta. Försökte ha den på bredden under tangentbordet men den hängde i mitten över bordet och nu får jag istället ha den att den hänger ut på baksidan av skrivbordet och bara kan använda 1/3 av fulla mattan.

Jag sitter inte så nära skrivbordet att jag behöver en utskuren del. Rak skriva är enda rätta.

har det inte med anledningen att skivan har en tendens att bli för smal på mitten såvida inte skivan är typ ~1200+mm på bredaste stället och ~1000+mm på smalaste isf.

använder utrymmet mellan kanten och tangentbordet (~500mm) som arbetsyta och lägger upp hela armarna på skrivbordet när jag ska använda tangentbordet/musen.

https://i.redd.it/3uysq3nzun2e1.png

Precis ett sådant hade jag hos mina föräldrar, var ett jäkla meck att skruva ihop.

Hade ett för tusen år sen, kommer inte ihåg om jag gillade det eller inte...
Men blir det inte konstigt att vila armen på en "sned" kant? Bild?
Just nu har jag handleden plus nån cm av underarmen på bordet, armbågar på stolens stöd, tror stolen inte skulle komma tillräckligt nära bordet om det buktar ut runt stolens armstöd?
Har en ganska stor skärm så vill/kan inte sitta för nära heller.

Den bästa och enklaste lösningen är att ha en mage som inte kräver ett urtag i skrivbordsskivan.

