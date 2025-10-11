⚙️ AMD Ryzen 5800X | G.Skill TridentZ 3866MHz CL14 | AMD ASUS TUF 6900XT
🖥️ Samsung Odyssey G8 OLED ⌨️ Keychron Q4 60% 🖱️ WLMouse BeastX Wireless
🎧 RME ADI-2-DAC FS | Focal Clear MG Pro | Sony MDR-Z7M2
📺 LG 55G3 / 65GX OLED | Dynaudio Xeo 4
Varför kör inte folk med maguttag?
⚙️ AMD Ryzen 5800X | G.Skill TridentZ 3866MHz CL14 | AMD ASUS TUF 6900XT
R7 5800X3D / RTX 4070 / 32GB Ram / 1 + 2 TB M.2 SSD / X570 Bräda / 850w Nätagg.
32 Tums Skärm 1440p 144hz Curved VA panel.
Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows