Rekommendation laptop ingenjörsstudent

Hej på er. Jag köpte en Lenovo Thinkpad T14s G1 med AMD 4650U, 16GB RAM och 240GB SSD på Inrego för ca 3400kr. Dessvärre har den en skärm som jag inte är nöjd med (ett tvärgående vertikalt streck, sen är den skev så att det finns ett utrymme mellan skärmen och datorn på ena sidan). Har hört av mig till Inrego angående felen och ska se vart det leder men ifall jag skickar tillbaka datorn skulle jag vilja höra lite kring alternativ.

Jag eftersöker en dator som har minst lika bra specs som den jag skickade efter, d.v.s. minst lika bra processor, minst 16GB RAM och 240GB SSD. Den ska även ha Windows. Läser elektroingenjör så använder inget som kräver något utöver det vanliga, men samtidigt vill jag inte ha en dator som regelbundet segar ner. Kanske vill kunna spela lite enklare spel. Gärna 13-14'' skärm.

Är det verkligen värt att köpa datorer som är fem år gamla eller ska jag kolla på lite nyare? Såg en Thinkpad T14S G3 med AMD 6650U för 7499:- men undrar om den verkligen är värd pengarna eller om man kan få en nästan lika bra eller kanske t.o.m. bättre helt ny dator för några tusen kronor extra, alternativt en begagnad dator som inte är märkbart sämre för några tusen kronor mindre?