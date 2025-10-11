Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Ny tv till föräldrar

Ny tv till föräldrar

Hej!

Föräldrarna behöver ny tv, inte större än 55" och så enkelt gränssnitt/operativsystem som möjligt. Tycker själv att samsung är enkla, min finns det nån ännu enklare? Den ska fortfarande vara smart och kunna ha appar men som sagt så enkel som möjligt att förstå sig på. I dagsläget har de en Nvidia shield på sidan om nuvarande TV och den är för besvärlig för en av dom. Det blir mest "vanliga" tv program på den, inget spelande och väldigt lite om ens några filmer.

Tack på förhand!

Överväg 55", det är där du hittar nästan alla TV-apparater idag.

Det funkar med 55" också

Svårt att hitta något som skulle vara enklare att använda än Android TV faktiskt... Så du kan nog bara gå in på prisjakt och sortera på pris och välja första bästa om det inte finns några andra krav, typ: https://www.power.se/tv-och-ljud/tv/sharp-55-4k-led-tv-55hl44...

Svårt att säga om någon tillverkare har ett änkelt operativsystem.
Samsung har eget, LG har eget och Hisense har eget. Resten kör med Google eller Android (Google och Android är två olika operativsystem) som Shielden (Android) gör.

LG Webb OS var lätt förr. Men sän gjorde de en öppdatering av deras operativsystem, så de kunde få in reklam och sådant. Vet inte hur Hisense VIDAA är. Eller hur många appar som finns där.

Google TV och Android TV är samma sak med olika namn, båda är Android-baserade, Google TV kör en ny launcher bara.

Okej .👍
Men det är ju Lanunchern som gör att de ser/blir olika ut för användaren.

Ja vi har en LG tv med webOS och de känns lite plottrigt även för mig

AppleTV är nog det enklaste, snabbaste och minst plottriga gränssnittet utan att tappa funktion av i form av brister på appar. Finns ju förstås en lång rad enkla system baserade på någon linux-variant och dessa var populära för en 5-10 år sedan på basmodeller. Då var det också enkelt och fritt från stök. Men å andra sidan fanns inte mycket mer än Youtube och Netflix.

