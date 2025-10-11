Ny tv till föräldrar

Hej!

Föräldrarna behöver ny tv, inte större än 55" och så enkelt gränssnitt/operativsystem som möjligt. Tycker själv att samsung är enkla, min finns det nån ännu enklare? Den ska fortfarande vara smart och kunna ha appar men som sagt så enkel som möjligt att förstå sig på. I dagsläget har de en Nvidia shield på sidan om nuvarande TV och den är för besvärlig för en av dom. Det blir mest "vanliga" tv program på den, inget spelande och väldigt lite om ens några filmer.

Tack på förhand!