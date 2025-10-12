Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Kommentar: Från källaren till kajen, äntligen

Fredrik tar plats på kommandobryggan och sluter cirkeln - nördkulturen går till sjöss.

Ja det var tider. Helg-LAN där första kvällen går åt till att lösa problemet med att hälften av datorerna inte kommer in på nätverket, drivrutiner som saknas och ingen internetanslutning att ladda ner ifrån. Eller varför inte en ihoprullad kabelvinda som börjar ryka av överbelastning. Spelet som ska avnjutas i grupp måste installeras från skiva på hälften av datorerna vilket tar sin tid.

Charmigt men kanske inte så saknat som man kan tro. 😅

Ska bli riktigt roligt och trevligt att snacka hårdvara med glada likasinnade entusiaster igen!

Vi ses där! 😊

F*n va jag älskar ditt sätt att skriva Fredrik. Keep it up.

För mig personligen (och säkerligen många andra) för även skeppet, eller båten, eller det maritima tankarna in på en annan liknelse eller metafor för en specifik och mycket stor del av kulturen som historiskt förenat de flesta av oss i en gemenskap. I alla fall de av oss som nu nått en ålder som präglas av tunnhårighet och ryggbesvär.
En parallell som inte enligt reglerna får diskuteras på forat, men alla kan nog läsa mellan raderna.

Hur som haver, så är förläggandet av denna tillställning till en båt extremt lyckat, ur många perspektiv.

Underbar krönika! Det är verkligen svårt att sätta ord på upplevelsen, men du lyckas med bravur! Att samla så många passionerade nördar på ett och samma fartyg skapar en fantastisk stämning som inte liknar något annat. Vi ses ombord.

A side note, från någon som vaskat ett par biljetter förut (men t.ex. varit på Genomtoppen meet&geek); om man har en biljett men ej åker, hojta till rederiet innan så biljettpriset återbetalas.

Heja modiga fylle-('om man vill', just be mindful that alcohol's a solvent that rarely solves interpersonal issues or opinions.. )och nörderi-kryssningsbåtåkare!

A side note, från någon som vaskat ett par biljetter förut (men t.ex. varit på Genomtoppen meet&geek); om man har en biljett men ej åker, hojta till rederiet innan så biljettpriset återbetalas.

Heja modiga fylle-('om man vill', just be mindful that alcohol's a solvent that rarely solves interpersonal issues or opinions.. )och nörderi-kryssningsbåtåkare!

Ehrm, inte riktigt rätt. Vill man avboka så sker det enligt gällande villkor. Alkohol serveras som på vilken kryssning som helst, men det är såklart inte okej att dricka sig berusad eller störa andra. Stämningen ombord är väldigt trevlig och avslappnad.

Ehrm, inte riktigt rätt. Vill man avboka så sker det enligt gällande villkor. Alkohol serveras som på vilken kryssning som helst, men det är såklart inte okej att dricka sig berusad eller störa andra. Stämningen ombord är väldigt trevlig och avslappnad.

Absolut, så jag åsyftade när jag kontaktade nånting-Line om en återbetalning som inte skulle gjorts för nån jag aldrig åkte på, och nästföljande biljett (3) vaskades bara.

Detta iom att återbetalningen ej gjorts om jag inte hörde av mig innan båten gick.

Men rederi, så rätt så..

