Kommentar: Från källaren till kajen, äntligen

Ja det var tider. Helg-LAN där första kvällen går åt till att lösa problemet med att hälften av datorerna inte kommer in på nätverket, drivrutiner som saknas och ingen internetanslutning att ladda ner ifrån. Eller varför inte en ihoprullad kabelvinda som börjar ryka av överbelastning. Spelet som ska avnjutas i grupp måste installeras från skiva på hälften av datorerna vilket tar sin tid.

Charmigt men kanske inte så saknat som man kan tro. 😅