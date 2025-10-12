Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Kommentar: Från källaren till kajen, äntligen
mkk
Medlem ★
●
kinc
ASUS Nordic ★
●
Kasken
Medlem ★
●
Visa signatur
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
In a world without walls and fences you don´t need windows and gates.......
AMD Ryzen 5 3600X, Radeon RX5700XT, on Linux Mint.
Dimestam
Geeks
SweClockers ★
Andreas Dimestam
●
Senast redigerat
Visa signatur
» Kontakta oss » SweClockers på Facebook » SweClockers på Youtube » Blips of SweClockers (Spotify) » Pappa till Moderskeppet » SweClockers chefredaktör 2007–2015 (Team Jonas, Emil, Jacob och Ytterberg)
ibrand
Medlem
●
Visa signatur
Gapar ofta efter galen fågel i fel tunna.
Dimestam
Geeks
SweClockers ★
Andreas Dimestam
●
Visa signatur
» Kontakta oss » SweClockers på Facebook » SweClockers på Youtube » Blips of SweClockers (Spotify) » Pappa till Moderskeppet » SweClockers chefredaktör 2007–2015 (Team Jonas, Emil, Jacob och Ytterberg)
ibrand
Medlem
●
Senast redigerat lite mer detaljer
Visa signatur
Gapar ofta efter galen fågel i fel tunna.