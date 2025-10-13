Värderingsfråga dator

Hej!

Ska sälja den här datorn från 2019 och undrar ungefärlig värdering?

Förhoppningsvis köper en kompis den och för kompispris. Annars blir det marketplace lokalt.

i7-9700k 3,6ghz

Asus Rtx 2080

Gskill 16gb 3200mhz cl16

Samsung 970 evo plus 1TB

Corsair AX860 platinum psu

Fractal define r6

Noctua NH-D 15s cpu kylare

Moderkort är nåt "bra" asuskort från 2019 också.

Windows 11

Tack på förhand Mvh Linus