Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Värderingsfråga dator

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Värderingsfråga dator

Hej!

Ska sälja den här datorn från 2019 och undrar ungefärlig värdering?
Förhoppningsvis köper en kompis den och för kompispris. Annars blir det marketplace lokalt.

i7-9700k 3,6ghz
Asus Rtx 2080
Gskill 16gb 3200mhz cl16
Samsung 970 evo plus 1TB
Corsair AX860 platinum psu
Fractal define r6
Noctua NH-D 15s cpu kylare
Moderkort är nåt "bra" asuskort från 2019 också.
Windows 11

Tack på förhand Mvh Linus

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar