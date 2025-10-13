Värderingsfråga dator

iCe-toniC
Medlem
●
Senast redigerat
Hej!
Ska sälja den här datorn från 2019 och undrar ungefärlig värdering?
Förhoppningsvis köper en kompis den och för kompispris. Annars blir det marketplace lokalt.
i7-9700k 3,6ghz
Asus Rtx 2080
Gskill 16gb 3200mhz cl16
Samsung 970 evo plus 1TB
Corsair AX860 platinum psu
Fractal define r6
Noctua NH-D 15s cpu kylare
Moderkort är nåt "bra" asuskort från 2019 också.
Windows 11
Tack på förhand Mvh Linus
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.