Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Moddare bygger ”Frankensteins grafikkortsmonster”

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Moddare bygger ”Frankensteins grafikkortsmonster”

Räddar trasigt RTX 5070 Ti genom att använda Radeon RX 580 som strömkälla.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Så dom använde ett RX 580 som en external vrm?
Alltså som EVGE E-Power?

Not exactly groundbreaking.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av EndLessMind:

Not exactly groundbreaking.

Gå till inlägget

Nej såklart inte, utan jord hade det inte funkat.

I’ll show myself out.

Visa signatur

CPU: Ryzen 5600xGPU: 1080 TI ROG Strix RAM:2x16GB G.skill Trident @ 3600MHz MoBo: Asus B550FPSU: Corsair SF750
En resa till Nordkorea
2 dagar i Tjernobyl

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Pelegrino:

Nej såklart inte, utan jord hade det inte funkat.

I’ll show myself out.

Gå till inlägget
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hehe

Visa signatur

The Breath of True

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar