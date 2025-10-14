Xp bygge för retro spel

paranoiid90
Medlem
●
Hej sweclockers. Jag har funderingar på bygga ihop en retro dator för spela gamla spel från xp eran. Jag har en 2600k och ett gtx 960 ( som är sista grafikkortet som supportar xp som jag förstår de) men då kommer nästa problem. Inga spel appar verkar supporta xp ( steam epic etc) hur ska man få tag i spel? Faktiskt jaga spel fysiskt ? Känner mig as gammal som frågar 😄
Skall du retro:a är det nog original-media som skall till, möjligtvis att GOG har installationer som kan fungera på XP, men hade nog inte räknat med det i absolut alla fall. Men finns spelet på GOG så har de ju fixat så det går att lira på moderna datorer också, så då faller lite behovet av en dedikerat XP-enhet bort.
Original/fysisk media man redan äger och vill spela, eller något i upplevelsen i övrigt med XP som man vill åt är nog poängen om man skall bygga en retro-burk.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.