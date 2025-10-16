Söker sköna nya spelkompisar

Tjabba allihopa!

Bor i Stockholmsregionen och söker härliga och avslappnade människor att spela lite olika spel med.

Fyllde nyligen 30 och har märkt att många polare i samma ålder har "försvunnit" lite åt olika håll, vilket är förståeligt. Är vanligtvis social men har känt mig väldigt "instängd" senaste året pga mentala problem, men nu har ljuset kommit tillbaka och därmed även suget att träffa nya personligheter och sköna människor. Jag själv studerar för tillfället och har därför mer egentid än vad många polare har, sitter och spelar lite varje kväll men mestadels på helgerna.

Har alltid spelat mestadels FPS spel (allt från CoD, CS, Destiny, Battlefield m.m.) som jag lagt många timmar på, nu är det främst BF6 som tar upp min speltid. Soulslike ligger även varmt och hjärtat så därför läggs mycket tid nu på Elden Ring Nightreign.

Annars är jag en väldig sucker på olika genrer och är inte bang på att även testa nya spel (The Forever Winter, Enshrouded, Jump Ship, Megabonk m.m.)

Top 3 spelen just nu är:

- BF6

- Elden Ring Nightreign

- Space Marine 2

Är någon, vemsomhelst egentligen, sugen på att lira något tillsammans, testa på något nytt eller bara känner för att sträcka ut nätverket lite så hör mer än gärna av er! Jag är en glad och social person som ÄLSKAR att träffa och lära känna nya människor, vare sig det är att bara snacka lite skit, skicka lite memes eller hitta något nytt/gammalt att spela tillsammans!