Gamingskärmarnas gamingskärm Zowie XL2546 24" 240hz

Säljer med vemod denna för storleksuppgradering till 27".

Blir inte bättre än så här för gaming i 1080p. Duger den till världens bästa spelare "d0nk" så duger den garanterat åt dig

Inga trasiga pixlar (vad jag kan se) o inga tråkiga skador på den.

O ja,jag vet att jag satt skärmskydden upp o ner men gillar de bättre så

Ålder=Ingen aning. Kört ca 3 år o köpte själv begagnad.

Skickas "INTE" då jag inte har emballage till den. Låter den vara ett gäng dagar här för budgivning så får vi se om det blir nå ok bud, annars hamnar den på andra annonsplatser men vill börja här. Säljs den inte blir den en andraskärm så ingen ko på isen.

Säljer om o till vem jag vill om det e så

Enda intressanta bytena kan ev vara Grafikkort till min kommande 27" 1440p som skall klara 1440p ,så minst 4070Ti? alt IPS 27" på minst 240hz. Har en 27" nu på 180hz så inget under 240hz.

Buda i kommentarsfältet. skicka gärna ev. frågor i PM går bra men som sagt bud i kommentarsfältet.

/Boten:)

