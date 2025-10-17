Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

Rakapparat för huvudet

1
Medlem

Rakapparat för huvudet

Hej,

Jag söker en rakarappat för klippning av hår hemma. Har inte haft någon sådan förut, tänker mig att det vore bra att ha någon med lite olika inställningar i mm som man ställa in. Men vet inte riktigt hur mycket man ska lägga på en då det finns allt från 300kr till 1500kr. Någon som har erfarenhet av sådana och har lite tips till mig?

Medlem

https://www.apotea.se/braunall-in-oneseries59in1groomingkitai...

Kört med en sån här, dock modellen äldre i typ 5+ år, fungerar bra för rakning av skallen.

Har dock en annan till att trimma skägget, men fungerar säkert för det med.

Medlem

Jag har använt såna i över 25 år. Min första var en enkel från Philips för kanske 300-400 kr år 2000. Den hade säkert funkat fint än i dag om jag inte hade tappat den i ett badrumsgolv så den sprack i småbitar. Ersättaren blev en Philips HC3510, för runt 250-300 kr.
De slits i praktiken inte och en billig funkar fantastiskt bra!

Jag kör utan distanser, för jag vill inte ha nån hårlängd utöver det som enbart den nakna trimmern ger. Men det följer med ett flera olika, i intervall om 2-3 mm.

Jag har den både för att raka skallen och för att "grovraka" skägget för att sen kunna använda rakapparat för att slätraka. Rakapparaten klarar inte skäggstrån som är mer än 1-2 mm långa, och det är ju bara några dagar så har den jävla skäggväxten fått stråna att bli längre, så det blir ofta jag får använda trimmern där. Orkar inte slätraka varje dag.

Innan jag köpte första trimmern gick jag till en frisör var femte vecka, för att få håret rakat allt kortare, för 200-220 kr per gång. Jag måste ha sparat 50 000 kr på att använda egen trimmer!

Medlem
Tack för svar. Det är extremt bra pris. Jag kommer bara använda den för att raka av lite hår på sidorna och där bak, sen kör man med sax uppe på toppen. Jag kommer inte använda den för att raka skägg.

Medlem
https://bonmed.se/p/multigroom-series-3000-6-i-1-grooming-kit...

Kör en sån här utan distanser till skägget, fungerar finfint, ingen aning om hur den är för hårklippning

Medlem

Köp en Moser och tacka mig sen för tipset. Tror det är Moser 1400 jag har. Du får leva med sladd men det är i varje fall kraftfull och klipper bra.

1
