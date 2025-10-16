Komplett datorpaket med 4K-skärm – klart att använda

Säljer ett komplett datorpaket som fungerar fint med nyinstallerat Windows 11, samt uppdaterade drivrutiner för chipset, GPU och övriga komponenter. Perfekt som kontorsdator, för enklare spel eller som en stabil allroundmaskin. Allt fungerar utan problem!

Specifikationer:

CPU: Intel Core i7-5820K (6 c/12 t, 3.3–3.6 GHz)

Moderkort: Gigabyte GA-X99-UD3 (rev 1.0)

RAM: 8 GB DDR4 Crucial Ballistix Sport (2 × 4 GB, 2400 MHz, dual channel)

GPU: ASUS GeForce GTX 1070 8 GB

Lagring: Samsung SSD 840 EVO 250 GB

Optisk enhet: TSSTcorp CDDVDW SH-224DB (DVD±RW)

Chassi: Fractal Design Define (ljuddämpat)

OS: Windows 11 Pro (äkta licens)

Skärm:

AOC U2868PQU – 28″ 4K UHD (3840×2160, TN-panel, 60 Hz)

DisplayPort, HDMI, DVI, VGA, USB-hubb

Höjdjusterbar fot, pivot, VESA-fäste, inbyggda högtalare

Tillbehör:

Logitech-tangentbord och trådlös mus

ASUS USB-N53 Dual-Band Wireless Adapter

Upphämtning i Gårda, Göteborg.

