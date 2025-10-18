Mitt Asus 3080 har 3 pci-e och nätaggregatet har två kablar

Hej, jag kom över ett 3080 och hade inte nätaggregat som fungerade till det så jag köpte ett Asus Tuf 850w som det stod hade 3 pci-e. Jag är bortkommen när det handlar om nätagg och nyare grafikkort så jag trodde naivt att nätagget skulle fungera för grafikkortet men nu när jag plockat upp det och kommit en bit i installationen av nätagget så letar jag efter de 3 kablarna för pci-e som jag trodde skulle följa med och hittar bara två stycken.

Däremot hittar jag två cpu-kablar vilket jag tycker kan kännas överdrivet men cpuer kanske drar massor med el också nu för tiden.

Hur gör man för att koppla in kablar till grafikkortet så det fungerar? Det skrivs överallt att det måste ha alla 3 kablarna inkopplade för att fungera. Är det verkligen kört och det räcker inte att behöva köpa ett nätaggregat för en bit över tusenlappen för att använda ett flera generationer gammalt grafikkort?