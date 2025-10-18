Forum Datorkomponenter Tangentbord, möss och övrig kringutrustning Tråd

Intellimouse explorer 3.0

Medlem

Intellimouse explorer 3.0

Tja,

Har inte lirat på många år men ska börja igen. Lirade alltid med ime 3.0 förr. Råkar någon ha varit i samma situation och hittat en ersättare som är värdig denna fantastiska mus? 🤠

Har farit till olika butiker men inte många som har visningsexemplar av möss tyvärr.

Medlem
Helt beroende på vad du spelar och behöver.
Körde med Ie 3.0 originalet och den nyare 3.0an - den vart bra men började spela WoW/Guild wars 2 och den blev för tung efter timmars spelande i MMO.
Tycker Logitech Superlight varit en värdig ersättare med vikt och passform.
Deathadder är väl en värdig motståndare enligt passform men två bekanta som köpte Pro V3 - deras scroll har gett upp på mindre än 1 år...
Flesta Elgiganten och Power har väl många möss ute som visningsexemplar?
Google säger dock EC1-CW & Corsair Sabre Pro om det är just passform du är ute efter.

Medlem

Ska testa Logitech superlight, men som du nämnd fick jag även höra att zowie ec1/ec2-dw skulle vara två bra alternativ beroende på handstorlek 🙃

