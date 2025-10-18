Intellimouse explorer 3.0

Cpu: R5-3600 | MSI MEG X570 UNIFY | Sapphire 7900 GRE | Corsair 3200 Mhz 16GB | Phanteks PH-TC14PE | Chassi: R4 Arctic White | Steelseries Apex Pro | Logitech G Pro X Superlight | Steelseries Arctis 7
Tja,
Har inte lirat på många år men ska börja igen. Lirade alltid med ime 3.0 förr. Råkar någon ha varit i samma situation och hittat en ersättare som är värdig denna fantastiska mus? 🤠
Har farit till olika butiker men inte många som har visningsexemplar av möss tyvärr.
Helt beroende på vad du spelar och behöver.
Körde med Ie 3.0 originalet och den nyare 3.0an - den vart bra men började spela WoW/Guild wars 2 och den blev för tung efter timmars spelande i MMO.
Tycker Logitech Superlight varit en värdig ersättare med vikt och passform.
Deathadder är väl en värdig motståndare enligt passform men två bekanta som köpte Pro V3 - deras scroll har gett upp på mindre än 1 år...
Flesta Elgiganten och Power har väl många möss ute som visningsexemplar?
Google säger dock EC1-CW & Corsair Sabre Pro om det är just passform du är ute efter.
Ska testa Logitech superlight, men som du nämnd fick jag även höra att zowie ec1/ec2-dw skulle vara två bra alternativ beroende på handstorlek 🙃
