Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Thomson: Bra deal?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Thomson: Bra deal?

Hej.

Är ute efter en skärm att plugga laptopen i, främst för att skriva projekt men även ha flera publikationer uppe samtidigt. Har inga höga krav då den till 99% bara kommer vara till arbete 1-2 dagar i veckan, men kanske inte se helt bedrövlig ut om jag skulle få för mig att spela nått.
Mina kriterier är
- IPS
- 1440p
- 27-32"

Har kollat runt lite smått och detta går att hitta för runt 2500kr. Hittade en Thomson på Amazon för under 1500 som på pappret verkar för bra sett till priset. Min fråga är om Thomson nån typ av ica basic märke ökänt för dålig kvalitet? För det ser ju onekligen ut som man får mycket för pengarna.

Tacksam för input

Länk:
https://www.amazon.se/Thomson-Gaming-monitor-RGB-omgivningsbe...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Fungerar gör den nog. Frågan är vilken skärpa, färgexakthet etc och inställningsmöjligheter skärmen ger. Antagligen en bildskärm som uppfyller kraven men inte bra nog för att ett "märke" skulle vilja använda den. Se det som en andra / tredje sortering.

Risk för döda bildpunkter och begränsad garanti som knappt går längre än lagen tvingar skulle jag säga relativt priset.

Visa signatur

Server: Fractal design Define 7 XL | AMD Ryzen 7 5800X 8/16 | ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | 64GB Corsair @ 3000MHz | ASUS Radeon RX 460 2GB | Samsung 960 PRO 512 GB M.2 | 2x 2TB Samsung 850 PRO SSD | 6x Seagate Ironwolf Pro 10TB
WS: Phantex Entoo Elite | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16/32 | ASUS Zenith extreme | 128GB G.Skill @ 2400MHz | ASUS Radeon HD7970 | 3x 2TB Samsung 960PRO M.2 | 6x Seagate Ironwolf Pro 10 TB
NEC PA301W 30" @ 2560x1600 | Linux Mint 21.3 Cinnamon

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du får nog vad du betalar för så att säga.

Recensionerna på amazon säger att den har mycket ghosting. Om det är ett problem beror ju på vad man gör med den.

Visa signatur

AMD Athlon XP 2000+(Palomino) | 512MiB DDR333 | Gigabyte GA-7VRXP | Point of View GeForce 4 Ti4200 XP | 2x IBM Deskstar 80GB i Raid 0 | Chieftec Dragon | Win2k |

AMD Ryzen R7 5700X | 16GiB DDR4 3200 CL14 | MSI B450 Tomahawk II | Sapphire RX5700 Pulse | Intel 660p 1TiB | Nanoxia Deep Silence | AOC CQ32G1 144Hz 1440p | Win 10 |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Zypox:

Hej.

Är ute efter en skärm att plugga laptopen i, främst för att skriva projekt men även ha flera publikationer uppe samtidigt. Har inga höga krav då den till 99% bara kommer vara till arbete 1-2 dagar i veckan, men kanske inte se helt bedrövlig ut om jag skulle få för mig att spela nått.
Mina kriterier är
- IPS
- 1440p
- 27-32"

Har kollat runt lite smått och detta går att hitta för runt 2500kr. Hittade en Thomson på Amazon för under 1500 som på pappret verkar för bra sett till priset. Min fråga är om Thomson nån typ av ica basic märke ökänt för dålig kvalitet? För det ser ju onekligen ut som man får mycket för pengarna.

Tacksam för input

Länk:
https://www.amazon.se/Thomson-Gaming-monitor-RGB-omgivningsbe...

Gå till inlägget

Kan kort hänvisa till min kommentar från Reddit:
https://www.reddit.com/r/Monitors/comments/1nxlnx6/comment/nh...
Summarum:
Hellre en ok-prisad VA panel än en billigare IPS.
Ska de vara en "kontorsskärm" - då spelar de ingen roll, varför dock 180Hz isf?
Så "bara för den har IPS" är den inte perfekt. Min HP X27Q har riktigt dålig svart-bild så mörka spel är mer gråa.

Visa signatur

Cpu: R5-3600 | MSI MEG X570 UNIFY | Sapphire 7900 GRE | Corsair 3200 Mhz 16GB | Phanteks PH-TC14PE | Chassi: R4 Arctic White | Steelseries Apex Pro | Logitech G Pro X Superlight | Steelseries Arctis 7

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av lord_dubbdäck:

Du får nog vad du betalar för så att säga.

Recensionerna på amazon säger att den har mycket ghosting. Om det är ett problem beror ju på vad man gör med den.

Gå till inlägget

Så är det oftast. Men ibland så..

Recensionerna kan iof också bero på vad användarna använde dem till. Ofta är det att folk helt enkelt inte har rätt inställning och blir besvikna utifrån det. Och en del negativa kan även röra saker mer eller mindre helt utanför den faktiska produkten. Har sett folk som klagar på Netflix när de köpt en TV liksom.. "Streamingen har blivit dyrare 1/10!!!"

Visa signatur

Operativsystemet som löser nästan alla problem: Mint

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar