timbergman1
Tjenare - skulle behöva lite hjälp med att sälja min nuvarande dator, och vilket pris som är rimligt.
Specifikationer:
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
RAM: Corsair 32GB 3200MHz
MOBO: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING
GPU: GTX 1080 Ti
SSD: 480 GB Kingston A400
4 Chassifläktar
Tänker lite mellan 3000 och 5000, men skulle behöva lite råd från någon som är med insatt i detta än vad jag är. GPUn är mycket bra men börjar åldras än del, men flygsimulator börjar den bli lite sämre för.
Tack! 😀
Hel dator med chassi/psu? 4000 kan man begära, ifall inte någon nappar är det ej fel att gå ner någon hundralapp sen.
Hej! Ja, hel dator med chassi osv. 550W PSU.
