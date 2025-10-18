Tjenare - skulle behöva lite hjälp med att sälja min nuvarande dator, och vilket pris som är rimligt.

Specifikationer:

CPU: AMD Ryzen 5 3600X

RAM: Corsair 32GB 3200MHz

MOBO: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING

GPU: GTX 1080 Ti

SSD: 480 GB Kingston A400

4 Chassifläktar

Tänker lite mellan 3000 och 5000, men skulle behöva lite råd från någon som är med insatt i detta än vad jag är. GPUn är mycket bra men börjar åldras än del, men flygsimulator börjar den bli lite sämre för.

Tack! 😀