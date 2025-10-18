Nyårsafton 2025 - Ensam vegetarian, tips?

Har inte barnen i år och vill göra något annat än att somna i soffan själv 20.30

Funderar lite på någon prisvärd mini-resa som inte är alltför dyr.

Köpenhamn eller Göteborg är väl de mest realistiska avrese-flygplatserna.

London, Berlin, Prag och ev. Budapest är det som verkar mest prisvärt. Lissabon eller ner mot medelhavet hade ju inte varit fel dock för lite fler plusgrader. Men då springer det iväg i pris.

Problemet: Mer introvert än extrovert samt vegetarian. Känns som det finns risk för att man känner sig mer ensam på en restaurang med människor i sällskap än om man hade varit hemma, samt att många ställen inte ens tar bokningar på en person. Ofta så visas inte ens en vegetarisk meny utan bara "vegetariska alternativ finns", vilket är rätt surt i 2000-3000kr-klassen.

Några tips?

Kollat runt lite i sverige men inga jättespännande alternativ bland de få som faktiskt visar en vegetarisk meny, oftast så känns de platserna mer anpassade för par med. Är inte ute efter något singel-event eller dating-möjligheter, vill bara ha en trevlig nyårsafton.

Hade ju gärna gjort en resa som hade kulturella inslag med, med museum osv. Risken är ju dock att mkt är stängt just under storhelgerna.