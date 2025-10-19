Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Fel vid ominstallation

Fel vid ominstallation

Hej!

Jag ominstallerade windows 11 på min dator tidigare idag då jag kände att det var dags. Inget konstigt, datorn har fungerat felfritt innan och så. Jag valde lokal ominstallation och radera filer på samtliga diskar men nu kan jag ej logga in. Jag kan starta datorn till inloggningsfönstret där jag skriver in mitt lösenord, sedan laddar den och efter ca 30 sekunder crashar datorn. Försökte köra en ”repair windows” men den avbröts och fick följande error (”Windows cannot access the specified device, path or file. You may not have the appropiate permissions to acces the item)”. Vad kan jag göra?

Tacksam för svar!

första gången jag skriver här, får ursäkta om inlägget är vid fel plats

Edit: prövade nu att trycka på ”glömt min pinkod” och då fick jag upp en svartskärm med följande text:
The User Profile Service failed the sign-in.

User Profile cannot be loaded.

Felsökning blir väldigt omständligt och kanske inte lyckas, nyinstallera med en ISO istället.

Felsökning blir väldigt omständligt och kanske inte lyckas, nyinstallera med en ISO istället.

Jag är inte jätteteknisk men bara så jag förstår rätt.
Ska jag ladda ner ISO på en separat enhet och sen överföra detta till en usb sticka och sen koppla i usb stickan i datorn?

https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows11
Klicka på "Ladda ner" nedanför "Skapa ett installationsmedium för Windows 11".

Jag är inte jätteteknisk men bara så jag förstår rätt.
Ska jag ladda ner ISO på en separat enhet och sen överföra detta till en usb sticka och sen koppla i usb stickan i datorn?

Bränn den till USBet med programmet Rufus. Boota sedan in i stickan via bios.
Den finns massor av guider på nätet om hur man gör som hjälper dig.

https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows11
Klicka på "Ladda ner" nedanför "Skapa ett installationsmedium för Windows 11".

Det finns konstaterade fel med MCT i nuläget så det bör undvikas. Bättre med Rufus.

Det finns konstaterade fel med MCT i nuläget så det bör undvikas. Bättre med Rufus.

Har ett diffust minne av att jag läst det som hastigast. Vad är felet?

Edit: verkar bara vara om man kör det från Windows 10

Har ett diffust minne av att jag läst det som hastigast. Vad är felet?

Edit: verkar bara vara om man kör det från Windows 10

Så är det men, 100%:ig på det, kan man vara det?

Utöver det, så har jag personligen dåliga erfarenheter genom åren av MCT så det litar jag inte på.

Bränn den till USBet med programmet Rufus. Boota sedan in i stickan via bios.
Den finns massor av guider på nätet om hur man gör som hjälper dig.

Yes, tack så mycket ska pröva detta.
Har ingen annan windowsenhet hemma, kan jag ladda ner iso och rufus på en mac dator?

Så är det men, 100%:ig på det, kan man vara det?

Utöver det, så har jag personligen dåliga erfarenheter genom åren av MCT så det litar jag inte på.

Nä, det är inte mycket man kan vara 100% säker på
Bäst att vara ödmjuk i det fallet.

Jag som bara haft positiva erfarenheter av medieverktyget.

