Fel vid ominstallation

Hej!

Jag ominstallerade windows 11 på min dator tidigare idag då jag kände att det var dags. Inget konstigt, datorn har fungerat felfritt innan och så. Jag valde lokal ominstallation och radera filer på samtliga diskar men nu kan jag ej logga in. Jag kan starta datorn till inloggningsfönstret där jag skriver in mitt lösenord, sedan laddar den och efter ca 30 sekunder crashar datorn. Försökte köra en ”repair windows” men den avbröts och fick följande error (”Windows cannot access the specified device, path or file. You may not have the appropiate permissions to acces the item)”. Vad kan jag göra?

Tacksam för svar!

första gången jag skriver här, får ursäkta om inlägget är vid fel plats

Edit: prövade nu att trycka på ”glömt min pinkod” och då fick jag upp en svartskärm med följande text:

The User Profile Service failed the sign-in.

User Profile cannot be loaded.