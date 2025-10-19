Tråden för projekt och saker vi lärt oss på Mac

Inspirerad av en tråd som hade ett gott syfte men kanske blev lite negativ, tänkte jag ta @tearzyo på orden och starta en tråd för coola grejer vi gör på våra Macar, och saker vi lärt oss genom dem.

Haka på!

En första grej om man vill kasta pengar på en leksak:

Många som sysslar med musik köper Logic Pro. Det är en superbra inspelningsstudio, men om man främst spelar live, själv eller med kompisar, finns det ett jämförelsevis riktigt billigt sätt att få tillgång till många av Logics instrumentstackar och effekter utan att lägga hela summan: MainStage ger dig en fantastisk uppsättning instrument, effektpedaler, förstärkarsimulatorer och annat för en bråkdel av de pengar Logic kostar.