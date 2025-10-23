183 miljoner konton läckta i ny jättelista

Jag vet inte riktigt hur oroande det är i mitt fall iaf, det är nästan alla gamla läckor från riktigt länge sedan.

Dom enda nya för mig är t.ex. att min adress läckt från ett register av franska medborgare... Vilket bara är löjligt. Då känns det som den läckan inte stämmer alls heller.

Resten verkar vara nya samlingar av gammal data även det.

Oavsett kör jag tvåfaktor sedan många år tillbaks och en separat mail för viktiga kontor som aldrig läckt.