183 miljoner konton läckta i ny jättelista

Melding Plague

183 miljoner konton läckta i ny jättelista

Informationen delades sedermera med säkerhetstjänsten haveibeenpwned.com, och är nu sökbar.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Man klarade sig denna gång :>

Medlem

Verkar inte påverka mig 😆😆

Medlem

Fifan 13 breaches

Medlem

Största problemet med den sidan haveibeenpwned är att de visar om man är med i en breach men sen säger de inte vilken domän det handlar om som faktiskt blev läckt (specifikt för multi-domain leaks som den här)

Hur användbart är den datan då om man har konton på hundratals sidor med alla har olika lösenord?

Medlem

Hur jävla svårt ska det vara att hålla personlig data privat?
Skärp er för fan, sluta läcka skit hela tiden. Spara mögen på en diskett eller nåt...

Medlem

Tydligen varit med i en breach på Telegram men jag har aldrig haft Telegram..

Medlem

Känns stabilt att den sista läckan min adress var med i var den från Sweclockers 😘

Medlem

Jag vet inte riktigt hur oroande det är i mitt fall iaf, det är nästan alla gamla läckor från riktigt länge sedan.

Dom enda nya för mig är t.ex. att min adress läckt från ett register av franska medborgare... Vilket bara är löjligt. Då känns det som den läckan inte stämmer alls heller.

Resten verkar vara nya samlingar av gammal data även det.

Oavsett kör jag tvåfaktor sedan många år tillbaks och en separat mail för viktiga kontor som aldrig läckt.

Medlem
Skrivet av Zippeer:

Tydligen varit med i en breach på Telegram men jag har aldrig haft Telegram..

Om det är läckan från Maj 2024 så är det bara att konton/lösenord etc hittades där, inte att ens Telegram-konto är med i en läcka

Medlem

Hittade Swec längst ner

In early 2015, the Swedish tech news site SweClockers was hacked and 255k accounts were exposed. The attack led to the exposure of usernames, email addresses and salted hashes of passwords stored with a combination of MD5 and SHA512.

Compromised data:
Email addresses
Passwords
Usernames

Medlem

Mitt liv har aldrig varit detsamma sen dess 😭

Medlem

13 konton varav en sweclockers från 2015. haha

Så nu har jag återställt lösenord på alla konton jag kunde komma åt.
Chess.com har tydligen inga uppgifter om min epostadress.
Och hwbot kommer jag inte åt för jag har inte antecknat mitt usename någonstans. Attans.

Medlem

Min vanliga mailadress finns med sedan första Linkedin-läckan. Märkligt nog också i någon dump som heter French Citizens

Ironiskt i sammanhanget är att jag ordnade en semislaskadress för registrering där ens riktiga namn är aktuellt efter Linkedin läckte. Den finns snart 18 år senare fortfarande inte med på Haveibeenpwned

Har länge tjatat om att företag som hanterar personuppgifter måste hållas ekonomiskt ansvariga gentemot drabbade privatpersoner vid läckor om det ska ske någon förbättring. Så länge det räcker med en ursäkt som är gratis kommer det fortsätta slarvas.

Vidare bör all information som inte är direkt nödvändig för tjänstens grundläggande funktion vara frivillig att uppge. Sweclockers kan faktiskt utgöra exempel, som lagrar samtliga användare mailadresser. Här vore det mer rimligt att inte göra det som grundinställning, men låta användarna välja till det om man vill ha tillgång till kontoåterställningsfunktion, mailnotifikationer, och liknande.

Medlem

Kan någon förklara vad dom gör med ens data? Exempelvis email, användarna och lösenord? Ibland även IP adresser?

Medlem
Skrivet av FabriciusRex:

13 konton varav en sweclockers från 2015. haha

Så nu har jag återställt lösenord på alla konton jag kunde komma åt.
Chess.com har tydligen inga uppgifter om min epostadress.
Och hwbot kommer jag inte åt för jag har inte antecknat mitt usename någonstans. Attans.

hwbot blev ju ganska irrelevant när man var tvungen att ha engelskt tangentbord för att bli validerad.

Medlem

Har över 100 olika mejladresser och jag orkar inte riktigt kolla om någon är med

Medlem
Skrivet av Bobiri:

Kan någon förklara vad dom gör med ens data? Exempelvis email, användarna och lösenord? Ibland även IP adresser?

Användarnamn och lösenord är väl ganska självklart? De logga in på dina konton och tar över dem till diverse ändamål.

Exempel på ändamål:

Spotify/Netflix/HBO och andra streamingtjänster - Köp ett års prenumeration med ditt kontokort som är inlagt och lås ute dig som rättfärdig användare
Facebook - Skicka medellanden till dina vänner om att du är i ekonomisk knipa och på så vis få dem att skicka pengar till den som utger sig för att vara du
Epost - Skicka spam från din adress
IP - Om de har din IP, ditt användarnamn och lösenord så finns det också en chans att de kan ta sig in på din router om du återanvänder logininfo där. Och vipps är du med i ett botnät

Bara fantasin sätter gränsen egentligen.

Medlem

Attans...

Medlem

Roligt när folk upptäcker 10 år gamla nyheter, som dessutom SweC själva postade vid den tiden :), ni fick också mail från SweC https://www.sweclockers.com/nyhet/20800-sweclockers-drabbas-a...

Medlem
Skrivet av dlq84:

Roligt när folk upptäcker 10 år gamla nyheter, som dessutom SweC själva postade vid den tiden :), ni fick också mail från SweC https://www.sweclockers.com/nyhet/20800-sweclockers-drabbas-a...

Mmmm, gissa om man bytte lösenord eller inte...

Medlem
Skrivet av Zippeer:

Tydligen varit med i en breach på Telegram men jag har aldrig haft Telegram..

Samma här. Min 20 år gamla adress som jag inte använder längre var med där.

Medlem

Inga av mina riktiga adresser är med, de som jag använder för handel och myndigheter. Men däremot de skräpkonton på gmail som jag använder till allt annat, typ sociala medier och ställen man måste ange mejladress för att få något, vilket var helt väntat.

Medlem

"Vad är Have I Been Pwned?

HIBP är en gratistjänst som låter vem som helst kontrollera om deras e-postadress eller lösenord förekommer i kända dataläckor. Tjänsten drivs av säkerhetsforskaren Troy Hunt och innehåller nu miljarder poster från tusentals incidenter."

Så när man besöker sidan blir det "Tack för din förfrågan din e-postadress och lösenord fanns inte sedan tidigare men vi har nu lagt till dig "

Medlem

En av få nackdelar med egen domän och catch-all, inte direkt så jag har lust att betala för att ta reda på om någon av mina tusentals adresser finns med. Jajja. Kör alltid med unika lösenord överallt och återanvänder ingenting, så risken är låg.

Medlem
Skrivet av joantanstrand:

Hur jävla svårt ska det vara att hålla personlig data privat?
Skärp er för fan, sluta läcka skit hela tiden. Spara mögen på en diskett eller nåt...

Hur ska man kunna hålla sin e-postadress hemlig ??..det krävs ju för att registrerar sig över allt !!
Sen ska man så klart inte använda sin ordinarie mejadress som t.ex använder till sin bank myndigheter och dylikt..jag kör med några "skräp" mejladresser, och dom båda finns med i läckorna redan 2006..då när Swecklockers läckte mejladresser

PS sen tycker jag du kan ha lite trevligare tonläge

Medlem
Skrivet av Megacrash:

"Vad är Have I Been Pwned?

HIBP är en gratistjänst som låter vem som helst kontrollera om deras e-postadress eller lösenord förekommer i kända dataläckor. Tjänsten drivs av säkerhetsforskaren Troy Hunt och innehåller nu miljarder poster från tusentals incidenter."

Så när man besöker sidan blir det "Tack för din förfrågan din e-postadress och lösenord fanns inte sedan tidigare men vi har nu lagt till dig "

Jo, de rekommenderar själva att inte använda sidan om man känner sig tveksam, eftersom de inte kan bevisa att de inte samlar in data. Men det är ju en sida som funnits länge utan spår av missbruk och med en välkänd utvecklare bakom, så den risken får ses som väldigt liten.

Medlem
Skrivet av maoi:

Har över 100 olika mejladresser och jag orkar inte riktigt kolla om någon är med

ohh Jesus..haha

Medlem
Skrivet av Moriquende:

Samma här. Min 20 år gamla adress som jag inte använder längre var med där.

hur kan man ens ha Telegram, rysk ägare..använd Signal i stället

Medlem

Denna gång blev jag för nyfiken och kollade upp fler än en adress, noll breaches \o/ (förutom den där gamla swec).

Nu får vi se om det blir som förra gången

