Lenovo Legion Go 2 - Bäst i mest, ingen protest

Melding Plague

Lenovo Legion Go 2 - Bäst i mest, ingen protest

Med pengar löser man inga problem, men däremot med pengar och ingenjörskonst.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Sötast

Ni har ingen steamdeck att jämföra med så man kan se hur prestandan ser it på oljeshejksmaskinerna jämfört med den enda som har ett vettigt pris?

https://imgur.com/sxldiIg

Medlem

Jag är nyfiken på hur ni som köper en tycker att det är värt pengarna 😊

Medlem

Dyrt pris betala för lite bärbart....

Medlem
Skrivet av SCORPIUS:

Jag är nyfiken på hur ni som köper en tycker att det är värt pengarna 😊

Extern mus och tangentbord, extern 27" skärm, potentiellt GeForce now/externt grafikkort. På köpet kan du ta med den, spela från soffan eller var som helst.

Hade gen 1 när jag studerade och just denna lösning. Fungerade ypperligt.

Medlem
Skrivet av omxz24:

Extern mus och tangentbord, extern 27" skärm, potentiellt GeForce now/externt grafikkort. På köpet kan du ta med den, spela från soffan eller var som helst.

Hade gen 1 när jag studerade och just denna lösning. Fungerade ypperligt.

Med det där totalpriset är vi väl uppe i en datorn för en slant, köpa steam deck och stream till den låter mer värt.

13k känns helt brutalt, när man kan köpa ett ps5 + portable och fortfarande ha pengar över.

Medlem
Skrivet av TiredMike:

Med det där totalpriset är vi väl uppe i en datorn för en slant, köpa steam deck och stream till den låter mer värt.

13k känns helt brutalt, när man kan köpa ett ps5 + portable och fortfarande ha pengar över.

Klart det kostar, men alternativen för att ha det bekvämt är inte likvärdiga om man vill ha desktopmiljö

Medlem

Dyrt men värt det för mig, har första generation och det är oslagbart praktiskt och bekvämt att ha både slösurf och gaming liggande inom armslängd avstånd, helt klart intressant för mig.

Medlem
Skrivet av SCORPIUS:

Jag är nyfiken på hur ni som köper en tycker att det är värt pengarna 😊

<27 sekunders tystnad>...

Det är ju alltid en fråga om prioriteringar.

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av TiredMike:

Med det där totalpriset är vi väl uppe i en datorn för en slant, köpa steam deck och stream till den låter mer värt.

13k känns helt brutalt, när man kan köpa ett ps5 + portable och fortfarande ha pengar över.

Det beror på användningsområdet, egentligen. En Playstation Portal som streamar spel är lika användbar som en brevpress om man är på flyget, landet, eller nyttjar de flesta hotell-wífi, exempelvis. Eller som jag själv, fast på Moderskeppet 4 i ett sovrum utan wifi, alls!

Enligt min uppfattning är användningsområdet för Steamdeck-varianter väldigt nischat, men de är också svårslagna inom nischen. Utanför den, ja då kanske man lika gärna kan titta på andra alternativ.

Skrivet av Allexz:

Ni har ingen steamdeck att jämföra med så man kan se hur prestandan ser it på oljeshejksmaskinerna jämfört med den enda som har ett vettigt pris?

Dessvärre har jag ett antal projekt uppköade inom de närmaste veckorna, så jag har inte möjlighet att återvända i närhet för en djupdykande jämförelse!

Medlem

Nästa generations chip från amd med skärmar som denna så blir det nog ett köp.. Eller kanske Steamdeck 2.

Medlem
Skrivet av Rosenvik:

Det beror på användningsområdet, egentligen. En Playstation Portal som streamar spel är lika användbar som en brevpress om man är på flyget, landet, eller nyttjar de flesta hotell-wífi, exempelvis. Eller som jag själv, fast på Moderskeppet 4 i ett sovrum utan wifi, alls!

Hade med det mera som kostnad jämförelse.
Är medveten om nackdelarna, men har väldigt svårt att se skillnaden mellan laptop med gpu + handkontroll, visst formfaktor men mer än det?
Spontant känns det som om att den bör bli rätt varm vid krävande titlar, hur upplevdes det?

Absolut infrastrukturen på hotell och fartyg är inte den bästa, men på dessa funkar steam deck på också. 😉

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av TiredMike:

Hade med det mera som kostnad jämförelse.
Är medveten om nackdelarna, men har väldigt svårt att se skillnaden mellan laptop med gpu + handkontroll, visst formfaktor men mer än det?
Spontant känns det som om att den bör bli rätt varm vid krävande titlar, hur upplevdes det?

Absolut infrastrukturen på hotell och fartyg är inte den bästa, men på dessa funkar steam deck på också. 😉

Faktiskt tycker jag att både Xbox Rog:en och och Go 2:an tacklade värmeutveckling med bravur. Inte någonsin upplevdes de som för varma för att vara bekväma, ens när man höll handen direkt mot baksidan. Det gör man ju egentligen inte i vanliga fall, eftersom man håller de i stickorna.

Jo, de har som sagt ett nischat område att röra sig inom. Själv skulle jag inte ha några som helst problem att dra upp Go 2 på flygplanet, men jag skulle känna det social stigmat av att sitta där med en laptop och lös handkontroll

Medlem

Köpte tog ally för 5000ny, kändes dyrt då men idag var det ett kap. Skiljer inte mycket i prestanda för mer än dubbla priset

Blank

Medlem

Priset är för högt för handheld annars betydligt.bättre på.alla sätt än xbox rog ally.

🇸🇪 VR Sverige Discord server - Svensk VR Community
https://discord.com/invite/avnhs6mgjc

Medlem

och ändå slår de alltså inte Steamdeck OLED som fortfarande är herre på teppan. Håhåjaja... Samma gamla processor som i allt annat som inte lyckats klå SD:n. Att de orkar släppa sådant här rat...

Medlem
Skrivet av KroesusSork:

och ändå slår de alltså inte Steamdeck OLED som fortfarande är herre på teppan. Håhåjaja... Samma gamla processor som i allt annat som inte lyckats klå SD:n. Att de orkar släppa sådant här rat...

Va snackar du om? Alla handheld har väl bättre prestanda än Steamdecken efter den släpptes? Sen att Steamdecken har massa andra fördelar är väl en annan sak. Denna har väl ca 15-20% bättre prestanda vilket är ganska mycket om man går från 20-25 fps till stabilt över 30 konstant.

Medlem

Kommer nog vänta ett tag tills man kan köra spel med lite högre grafik och man i alla fall kan få stabila 60FPS. En generation till så är vi kanske där.

Medlem
Skrivet av megaman01:

Va snackar du om? Alla handheld har väl bättre prestanda än Steamdecken efter den släpptes? Sen att Steamdecken har massa andra fördelar är väl en annan sak. Denna har väl ca 15-20% bättre prestanda vilket är ganska mycket om man går från 20-25 fps till stabilt över 30 konstant.

Kollar man på Steam Deck OLED med 512 GB SSD så kostar den 569€, runt ~ 6200-6300kr.
Lenovo Legion Go 2 har ju bättre prestanda, men för 13000kr känns det inte som prestandaskillnaden är tillräckligt stor för att ge lika bra/bättre prestanda per krona.

Kan ju hoppas Valve kommer ut med en Steam Deck 2 inom något år som ger typ 50% bättre prestanda än nuvarande Steam Deck utan att kosta 50% mer.

Medlem
Skrivet av The man swe 90:

Kommer nog vänta ett tag tills man kan köra spel med lite högre grafik och man i alla fall kan få stabila 60FPS. En generation till så är vi kanske där.

Jag spelade Batman Arkham serien på Steam deck för ca 1år sen.
Dom spelen flyter på i 60FPS hur bra som helst och dom ser snyggare ut än nyare spel (pga att man får sänka inställningarna på nya spel).
En generation till så kan du köra dagens spel i 60 FPS men knappast den generationen.
Som du nu kanske förstår så kommer handheld hela tiden var "en generation" (eller mer) efter om du vill köra på höga inställningar och min 60FPS

Medlem
Skrivet av GuessWho:

Kollar man på Steam Deck OLED med 512 GB SSD så kostar den 569€, runt ~ 6200-6300kr.
Lenovo Legion Go 2 har ju bättre prestanda, men för 13000kr känns det inte som prestandaskillnaden är tillräckligt stor för att ge lika bra/bättre prestanda per krona.

Kan ju hoppas Valve kommer ut med en Steam Deck 2 inom något år som ger typ 50% bättre prestanda än nuvarande Steam Deck utan att kosta 50% mer.

Lite så tänker jag också. Men om Valve håller på Steam deck 2 för länge så finns chansen att jag kan ta en framtida Lenovo. Det är ju nu smidigt också att kast ut skräp windows så man kan använda den verkligen också 😄

Skribent

Så nära nu...

Hoppas på nästa generation av APU:er för handhållet. Dagen jag kan spela "CP77"-kvalitativa titlar med låst 60 FPS är dagen jag uppriktigt kan överväga en Steamdeck/Ally/LegionGO som primär enhet. Särskilt nu när vi börjar få enheter med lite större skärmar också, 10-11" är en sweetspot mellan portabilitet och skärmstorlek för inlevelse.

Medlem
Skrivet av SCORPIUS:

Jag är nyfiken på hur ni som köper en tycker att det är värt pengarna 😊

Värt varenda krona.

Medlem

AI översatt artikel, på gränsen till att vara läsbar. Nativa? Jag har sagt det förr och säger det igen, jag besöker regelbundet swec, men det är med en allt mindre behållning.

Medlem
Skrivet av GuessWho:

Kollar man på Steam Deck OLED med 512 GB SSD så kostar den 569€, runt ~ 6200-6300kr.
Lenovo Legion Go 2 har ju bättre prestanda, men för 13000kr känns det inte som prestandaskillnaden är tillräckligt stor för att ge lika bra/bättre prestanda per krona.

Kan ju hoppas Valve kommer ut med en Steam Deck 2 inom något år som ger typ 50% bättre prestanda än nuvarande Steam Deck utan att kosta 50% mer.

Att Legion skulle va värd 13k har jag inte påstått. Kommenterade bara att han sa att det va samma prestanda och ”samma gamla cpu” vilket inte stämmer för 5 öre.

Har haft Steamdeck men tyckte prestandan va för dålig för dom lite tyngre spelen. Men som sagt, nästa generation tror jag man är nära vad jag behöver tillsammans med skärm som denna och hyfsat batteri, då är man hemma.

Medlem

Dessa handhelds är ju som gjorda för Lossless Scaling.

Medlem
Skrivet av Falistar:

AI översatt artikel, på gränsen till att vara läsbar. Nativa? Jag har sagt det förr och säger det igen, jag besöker regelbundet swec, men det är med en allt mindre behållning.

Tror inte man behöver beskylla AI för det ordvalet men svenska folket har den AI-prosa vi förtjänar. Den är ju tränad (om än till stora delar olagligt) på alla våra influencers/youtubers/flashbackers etc.

Medlem

För oss som vill slippa Windows, hur funkar steamOs på denna?

anti-fascist antiX Linux på en MacBook Pro late 2013, Nintendo Switch, Samsung galaxy S23+

Medlem
Skrivet av hobs0n:

För oss som vill slippa Windows, hur funkar steamOs på denna?

Vore klart intressant att testa Bazzite på denna. Lär ju flyta på som en dröm, och du får motsvarande Steam-funktionalitet tills Steam fått till sin dist.

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av Falistar:

AI översatt artikel, på gränsen till att vara läsbar. Nativa? Jag har sagt det förr och säger det igen, jag besöker regelbundet swec, men det är med en allt mindre behållning.

Nativ upplösning, native resolution och ursprunglig upplösning är samtliga gångbara uttryck. Att jag inte använde just det som du föredrar betyder inte att jag inte suttit kvällar och helger i skräddarsits på mattan, med tangentbord i knäet och Go 2:an balanserad på min förvaringslåda för Magic: The Gathering-kort.

Nativ upplösning är förstås inte förstahandsvalet ur en ren språklig synvinkel, vilket är fallet med många facktermer, men det har ändå blivit en (av flera) vedertagna facktermer för just "native resolution".

Jag talar om skärmens nativa, alltså naturliga, upplösning. Med användandet av "nativa" knyter vi oss närmare "native resolution", en term många är bekanta med eftersom de tar in information från engelskspråkiga källor. Vi kan dock mötas på mitten med "native-upplösning".

Om det råder några tveksamheter, låt mig vara tydlig. Samtliga produkter jag testar har jag fysiskt skruvat, installerat, konfigurerat, laborerat, etc. med. Det här är inte en svensk översättningsbyrå för en internationell ägare.

