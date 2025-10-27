Skrivet av Falistar: AI översatt artikel, på gränsen till att vara läsbar. Nativa? Jag har sagt det förr och säger det igen, jag besöker regelbundet swec, men det är med en allt mindre behållning. Gå till inlägget

Nativ upplösning, native resolution och ursprunglig upplösning är samtliga gångbara uttryck. Att jag inte använde just det som du föredrar betyder inte att jag inte suttit kvällar och helger i skräddarsits på mattan, med tangentbord i knäet och Go 2:an balanserad på min förvaringslåda för Magic: The Gathering-kort.

Nativ upplösning är förstås inte förstahandsvalet ur en ren språklig synvinkel, vilket är fallet med många facktermer, men det har ändå blivit en (av flera) vedertagna facktermer för just "native resolution".

Svenska Akademiens ordlista

nat·­iv [‑i´v] adjektiv ~t ~a

1 som finns färdig i naturen, naturlig

2 om metall: gedigen

Jag talar om skärmens nativa, alltså naturliga, upplösning. Med användandet av "nativa" knyter vi oss närmare "native resolution", en term många är bekanta med eftersom de tar in information från engelskspråkiga källor. Vi kan dock mötas på mitten med "native-upplösning".

Om det råder några tveksamheter, låt mig vara tydlig. Samtliga produkter jag testar har jag fysiskt skruvat, installerat, konfigurerat, laborerat, etc. med. Det här är inte en svensk översättningsbyrå för en internationell ägare.