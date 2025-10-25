När ROG Xbox Ally X hamnade under luppen konstaterade redaktionen att det var en ypperlig spelmaskin, uppbackad av mer än väl kompetent hårdvara. Frustrationen slog dock i taket allt vad mjukvara anbelangar. Xbox Full Screen Experience var i bästa fall halvdant, i värsta fall lade det aktivt krokben för spelandet. Samtidigt var skärmen på tok för liten för att bekvämt navigera Windows, och att använda den för nattlig streaming var hopplöst obekvämt. Det är en spelmaskin, och hör sen.

Nu är Lenovo tillbaka med uppföljaren till Lenovo Legion Go, oväntat kallad Legion Go 2. Liksom ROG Xbox Ally X har den AMD:s Ryzen AI Z2 Extreme under huven, och för den som tyckte att 11 000 kronor var i högsta laget för en handhållen enhet, håll i er - 13 000 kronor!

Är Lenovo från vettet, eller kan man motivera prislappen för en maskin med snudd på identisk prestanda. Hur skiljer sig modellerna egentligen åt? Låt oss sammanfatta:

Skillnader Asus ROG Xbox Ally X Lenovo Legion Go 2 Skärm 7 tum

1 920 × 1 080

120 Hz, VRR

IPS 8.8 tum

1 920 × 1 200

144 Hz, VRR

OLED Primärminne 24 GB LPDDR5X 32 GB LPDDR5X Programmerbara knappar 2 6 Scrollhjul Nej Ja Inbyggt stativ Nej Ja Pekplatta Nej Ja Löstagbara kontroller Nej Ja Batteri 80 Wh 74 Wh Vikt 715 gram 920 gram Inkluderade tillbehör Vagga av papp(!) Bärväska Pris 10 990 kronor 12 990 kronor

Kortfattat får man mycket mer spelmaskin för pengarna med Lenovo Legion Go 2, vilket drar vi nytta av oavsett om det är för spel, underhållning, eller någon form av nöd-produktivitet. Det är dock förståeligt om prislappen kan vara avskräckande.

Liksom med Asus ROG Xbox Ally X går det att dela upp mängden minne som tilldelas grafikkretsen. Den tidigare nämnda maskinen tilldelades 8 GB, medan vi i det här fallet bekvämt sträcker oss upp till 16 GB. Något förvånande var BIOS inställt på att endast tilldela 2 GB. Oaktat vilken mängd man än föredrar bör svaret vara "allt annat än 2 GB".

Vi börjar med att addressera de tillkortakommanden som uppdagade sig under testet av Asus ROG Xbox Ally X.

Legion Go 2 kommer inte med Xbox Full Screen Experience, men säkerligen vid ett senare tillfälle via Windows Update. Den frivilliga och undermåliga mjukvaran blir troligtvis bättre på sikt, men var en viktig bulletpoint för ROG Xbox:en.

Istället kommer Legion Go 2 med en helt ordinarie Windows 11-upplevelse. Det är dock en natt och dag-upplevelse att navigera operativsystemet på en 8.8-tumsskärm, kontra 7 tum. Antalet felklickningar sjunker exponentiellt, samtidigt som skärmen är betydligt mer läsbar. Dessutom tittar vi idag på en OLED-skärm med högre upplösning och uppdateringsfrekvens. En klar förbättring, oavsett scenario.

Förbättringarna slutar dock inte där, då Legion Go 2 även kommer utrustad med en pekplatta samt klickbart scrollhjul - något som visar sig vara avgörande för en positiv upplevelse utanför spelandet. Med Asus-modellen fanns det tillfällen när touch-interface inte lämpade sig, men då fanns inget lämpligt alternativ. Med Legion Go 2 har man alltid en passande lösning tillgänglig.

Handkontrollerna gör en godkänd insats, men når inte riktigt samma kvalitetskänsla som Asus. De upplevs över lag att bjuda på mindre motstånd, vilket inte föll denna recensent i smaken. Att de är löstagbara upplevs vid första anblick som onödigt, särskilt med den tillsats som förvandlar höger spak till en vertikal FPS-mus.

Det skall dock sägas att det fanns tillfällen när ROG Xbox:ens handkontroller hämmade helhetsintrycket. Finner man sig liggandes i sängen för att titta på film blir man tvungen att antingen hålla maskinen i kontrollerna, eller med ett obekvämt nyp-grepp mellan tumme och pekfinger. Detta lämpar sig endast för telefoner. Med Lenovos avtagbara kontroller får man en betydligt bekvämare filmvisning. Vikten blir då likvärdig med Asus-modellen, samtidigt som skärmen är 1.8 tum större - trevligt. Dessutom ingår ett steglöst stativ, om du föredrar att ställa ifrån dig enheten.

Med det Switch-liknande tillbehöret Lenovo Legion Go 2 Adapter Handkontroll kan man fästa höger och vänster spak för att få en mer klassisk handkontrolls-form. Kostnaden på cirka 600 kronor kan ses vara i högsta laget, men det beror på ett batteri med 2850 mAh kapacitet är inbyggt.

Fläktljudet är liksom på ROG Xbox Ally X imponerande. Visst rekommenderas hörlurar när maskinen är inställd med de mest generösa energiinställningarna, men vi talar inte om ett vinande missljud som man vanligtvis associerar med små fläktar. Om möjligt är ljudbilden marginellt bättre än på ROG Xbox:en. Det är dock hugget som stucket.

Det är egentligen bara på en punkt Legion Go 2 inte imponerar, och det är batteristorleken. 74 Wh är förvisso knappt mindre ROG Xbox:ens 80 Wh, men eftersom maskinen är fysiskt större hade vi väntat oss mer. Säkerligen landade man på 74 när man vägde kapacitet mot portabilitet.

Slutligen: för den som söker en bättre helhetsupplevelse skall Bazzite gå att installera. Den officiella wikin hade vid recensionstillfället ännu inte uppdaterats med mer information för Legion Go 2, så var beredd på vissa barnsjukdomar. Bazzite, för den oinitierade, är helt enkelt ett "vi har SteamOS hemma"-operativsystem.