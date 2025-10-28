Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Köpråd LG tv 65"

Köpråd LG tv 65"

Hej!

Var inne på att köpa en lg c4 men ser till min besvikelse att den verkar vara slut i princip överallt.
Skulle ni rekommendera en b4/b5 eller c4?
Kommer användas till film, serier, sport samt gaming på konsol.

Det är ju för att C5 ersätter så det borde väl vara den närmsta ersättaren.

Hej,

Ja, C4 verkar i princip vara slut nu vilket var förväntat.

Mitt råd är att vänta ett par veckor tills Black Friday-perioden drar igång. Då kommer C5-modellerna få sina första stor prissänkningar för året.
Exakt vad en 65" kommer kosta får vi se men jag gissar någonstans i spannet av 17-19k beroende på återförsäljare.

LG själva brukar ha en del trevliga rabatter genom rabattkoder så värt att hålla utkik i "Dagens Fynd"-tråden kommande period.

Såg att det finns några c4 kvar på någon sida för ca 15.500. b5 verkar ha 600 nits och c4 1000. Det är väl den största skillnaden jag sett

Lyckats hitta en b5 för 14000 och någon enstaka c4 finns kvar för ca 15500

Aa jag vet men har inte lust att lägga 30k på en tv utan tänkte mer 15 ish som smärtgräns:)

Ska du väggmontera den så har Inet har oxå 65 G4 med väggfäste och ingen for för 22'

https://www.inet.se/produkt/2225774/lg-65-oled65g4-evo-4k-sma...

Vänta nån vecka tills BF. Då lär du kunna fynda bättre.

