Köpråd LG tv 65"

Hej,

Ja, C4 verkar i princip vara slut nu vilket var förväntat.

Mitt råd är att vänta ett par veckor tills Black Friday-perioden drar igång. Då kommer C5-modellerna få sina första stor prissänkningar för året.

Exakt vad en 65" kommer kosta får vi se men jag gissar någonstans i spannet av 17-19k beroende på återförsäljare.

LG själva brukar ha en del trevliga rabatter genom rabattkoder så värt att hålla utkik i "Dagens Fynd"-tråden kommande period.