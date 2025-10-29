Problem med nätverk win11

Jag har precis byggt en dator på AsRock z790 Steel Legend mobo och installerade Win 11 (Rufus installation). Under installationen valde jag att jag inte har något nätverk och installerade Win med endast lokalt konto.

Nu får jag inte igång trådbundet internet. När jag stoppar i patchkabeln i moderkortet lyser inte indikatorlamporna (jag vet att kabeln fungerar för jag har en dator bredvid som kopplar upp på samma kabel när jag flyttar den mellan datorerna).

Efter några timmars frustration åkte jag och köpte ett PCIe nätverkskort för jag trodde att porten på moderkortet kanske var död men lo och behold.. indikatorlamporna på nya nätverkskortet lyser inte heller..

Har försökt felsöka i windows men den kommer bara fram till att

internet fungerar (wifi) eller att wifi kortet är avstängt (Windows 11 verkar inte tro att folk fortfarande använder patchkablar...)

Jag har laddat ner och installerat senaste drivrutinerna för både lan till mobo och till nya nätverkskortet

Jag har kollat så att lan är enabled i bios

jag har stängt av strömmen till nätutrustningen (router/mediaomvandlare/switch osv) i över 30 sekunder och startat om.

Jag har resettat nätinställningar osv osv...

I nätverk och internet står det inte ansluten under både Ethernet 2 och eternet 3 (pcie kortet)

Eternet2:

Tillverkare: Realtek

Beskrivning: Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller #2

Drivrutinsversion: 1125.7.318.2022

Fysisk adress (MAC): 9C:6B:00:2A:AE:77

Eternet3:

Tillverkare: Realtek

Beskrivning: Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller

Drivrutinsversion: 1125.7.318.2022

Fysisk adress (MAC): 98:03:8E:A7:CB:50

Så det verkar ju som datorn känner av nätverkskorten men jag förstår inte varför indikatorlamporna inte lyser vare sig på moderkortet eller nya kortet. (Ser ut som jag har samma drivrutin på bägge korten ovan men jag provade alla drivrutiner till mobo innan jag installerade nuvarande i samband med nya pcie kortet).

Någon som har tips på vad jag kan prova mer? (wifi fungerar utan problem men jag vill köra trådat )

Edit: Glömde nämna att jag även varit inne i inställningar och bockat ur att datorn får stänga av enheten för att spara ström...

...och byta pcie plats på nya nätverkskortet

...och återställa nätverkskorten till fabriksinställningar..