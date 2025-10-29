Ska jag byta ut kylpasta på mitt grafikkort?

Hej! Jag har en Lenovo Legion PC med ett 3070, temperaturen brukar ligga på omkring 72,3 grader men hotspotten ligger på max 105,7 max och så fort fläktarna drar igång (3000~ rpm)så ligger den fortfarande på 102 grader vilket är mycket jämfört med resten av grafikkortet, tyder det på att man måste byta kylpasta på grafikkortet eller är det något annat problem med den? Kan jag låta den vara så eller ska jag lämna in den på reparation? Ifall jag skulle behöva fixa det här problemet har ni något företag i Stockholms området som ni kan rekommendera.