Router/ISP blockerar sidor?

Bytte nyligen från min router från ISP (Zyxel) till en Asus TUF BE6500.

Nu laddar vissa nsfw sidor väldigt segt eller inte alls.

Det är inte alla sidor.

Kör över Ethernet.

Det funkar bra på wifi på mobilen.

Har testat Brave och Edge och bpda laddar segt.

Har rensat cache.

Har också satt Google DNS på både routern och i windows.

Har Telenor som ISP.