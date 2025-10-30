Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Router/ISP blockerar sidor?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Router/ISP blockerar sidor?

Bytte nyligen från min router från ISP (Zyxel) till en Asus TUF BE6500.
Nu laddar vissa nsfw sidor väldigt segt eller inte alls.
Det är inte alla sidor.
Kör över Ethernet.
Det funkar bra på wifi på mobilen.
Har testat Brave och Edge och bpda laddar segt.
Har rensat cache.
Har också satt Google DNS på både routern och i windows.
Har Telenor som ISP.

Visa signatur

Registrerad 2001-12-24 15:10
Jul med Kalle Anka och Sweclockers

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem

Routern har gaming i namnet så den har kanske funktioner för "speloptimering" de ställer ofta till besvär snarare än förbättrar nått så kolla efter inställningar för sånt/qos.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av mrqaffe:

Routern har gaming i namnet så den har kanske funktioner för "speloptimering" de ställer ofta till besvär snarare än förbättrar nått så kolla efter inställningar för sånt/qos.

Gå till inlägget

Det var det! tackar
Hade speloptimering på

Visa signatur

Registrerad 2001-12-24 15:10
Jul med Kalle Anka och Sweclockers

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar