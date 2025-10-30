Router/ISP blockerar sidor?

Registrerad 2001-12-24 15:10
Jul med Kalle Anka och Sweclockers
Registrerad 2001-12-24 15:10
Bytte nyligen från min router från ISP (Zyxel) till en Asus TUF BE6500.
Nu laddar vissa nsfw sidor väldigt segt eller inte alls.
Det är inte alla sidor.
Kör över Ethernet.
Det funkar bra på wifi på mobilen.
Har testat Brave och Edge och bpda laddar segt.
Har rensat cache.
Har också satt Google DNS på både routern och i windows.
Har Telenor som ISP.
Registrerad 2001-12-24 15:10
Jul med Kalle Anka och Sweclockers
Routern har gaming i namnet så den har kanske funktioner för "speloptimering" de ställer ofta till besvär snarare än förbättrar nått så kolla efter inställningar för sånt/qos.
R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.
Routern har gaming i namnet så den har kanske funktioner för "speloptimering" de ställer ofta till besvär snarare än förbättrar nått så kolla efter inställningar för sånt/qos.
Det var det! tackar
Hade speloptimering på
Registrerad 2001-12-24 15:10
Jul med Kalle Anka och Sweclockers
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.