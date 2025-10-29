Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Dator för 10000-15000

Hej.
Har inte sådär jättebra koll på datorer och vill lägga max 10 000-15 000 på en som klarar alla dagens spel och som går att uppgradera lite i framtiden. Funkar det här bygget tro?
https://www.proshop.se/Guides/PcAssembling/8063773?selectedIt...

Ser väl rätt bra ut? Förstår det som att de sätter ihop datorn åt en också? Missas något eller ser det komplett ut?

Mvh,
Noob

