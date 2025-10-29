Dator för 10000-15000

Sebbw
Medlem
●
Hej.
Har inte sådär jättebra koll på datorer och vill lägga max 10 000-15 000 på en som klarar alla dagens spel och som går att uppgradera lite i framtiden. Funkar det här bygget tro?
https://www.proshop.se/Guides/PcAssembling/8063773?selectedIt...
Ser väl rätt bra ut? Förstår det som att de sätter ihop datorn åt en också? Missas något eller ser det komplett ut?
Mvh,
Noob
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.