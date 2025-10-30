Felmeddelande på moderkort

Ja, första gången kan det se ut som att den "fastnar" i minnesträningen, oftast runt någon minut men har läst om extremfall uppåt 45 minuter. När du felsöker kan det vara bra att slå av XMP/EXPO i BIOS initialt, så att du ser att den kommer igång med de långsammare standardiserade JEDEC-hastigheten. Sedan, när du vet att den grundläggande minnesfunktionen finns där kan du återaktivera det igen. Om du t.ex. ska installera operativsystemet så spelar det ingen roll om det är på eller av.

Om du sedan märker att den misslyckas med XMP/EXPO påslaget så prova att sänka minneshastigheten manuellt ett snäpp. Om du har fortsatta problem, ge oss produktnumret på minnesstickorna.

När datorn sedan fungerar med XMP/EXPO, men tar lång tid att starta varje gång så får du titta på inställningarna av "Memory Context Restore" och "Power down mode" som skall vara ENABLED. Då använder den tidigare parametrar utan att göra om hela trimningen. D.v.s. de bör aktiveras när datorn fungerar bra eftersom det kan finnas en liten liten risk att den börjar använda "dåliga" (ostabila) värden.

Den normala gången är att BIOS känner av att minnesträningen antingen inte har gjorts eller misslyckats, och då försöker göra om trimningen automatiskt för att sedan spara dessa värden om MCR är aktiverat.