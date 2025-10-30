Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Felmeddelande på moderkort

Felmeddelande på moderkort

Startade precis upp mitt nybygge och får gul felkod som indikerar ramproblem.
Elker är det så att när amd-bygge startar upp första gången så indikerar den minnesfel ända tills den har lärt sig minnena?
Har satt minnena i de rekommenderade slotarna A2/B2

Asus tuf gaming b650-e wifi
Ryzen 5 9600x
Corsair vengeance ddr5 6000mhz

Har du tryckt i minnena ordentligt, ibland behöver man ta i lite?

Tack för snabbt svar

Ja, de sitter i ordentligt

Testa då med ett minne i taget och på vardera A2/B2 för att utesluta fel på dem.
Kan också vara att det behövs minnesträning vid första uppstart, men osäker på om den gula felkoden indikerar det.

Ja, första gången kan det se ut som att den "fastnar" i minnesträningen, oftast runt någon minut men har läst om extremfall uppåt 45 minuter. När du felsöker kan det vara bra att slå av XMP/EXPO i BIOS initialt, så att du ser att den kommer igång med de långsammare standardiserade JEDEC-hastigheten. Sedan, när du vet att den grundläggande minnesfunktionen finns där kan du återaktivera det igen. Om du t.ex. ska installera operativsystemet så spelar det ingen roll om det är på eller av.

Om du sedan märker att den misslyckas med XMP/EXPO påslaget så prova att sänka minneshastigheten manuellt ett snäpp. Om du har fortsatta problem, ge oss produktnumret på minnesstickorna.

När datorn sedan fungerar med XMP/EXPO, men tar lång tid att starta varje gång så får du titta på inställningarna av "Memory Context Restore" och "Power down mode" som skall vara ENABLED. Då använder den tidigare parametrar utan att göra om hela trimningen. D.v.s. de bör aktiveras när datorn fungerar bra eftersom det kan finnas en liten liten risk att den börjar använda "dåliga" (ostabila) värden.

Den normala gången är att BIOS känner av att minnesträningen antingen inte har gjorts eller misslyckats, och då försöker göra om trimningen automatiskt för att sedan spara dessa värden om MCR är aktiverat.

Bör tillägga att jag inte har någon videosignal vilket resulterar i ingen bild. Så jag ser tyvärr inte om jag kommer in i bios eller inte.
Jag har iaf satt tillbaka minnena i A2/B2 och låter datorn vara igång med den gula felkoden och hoppas på ett mirakel att den gula felkoden är borta imorgon.
Körde den i ca 25 minuter innan utan resultat. Nu låter jag den gå över natten som sagt.

Får du ingen videosignal alls (så att du inte kommer in i bios) så känns det som att något är fel och inte att den är i minnesträning.
Om du är säker på at du fått i RAM'en rätt och du har provat varje sticka för sig i varje RAM'slott så känns det spontant att det är något med moderkortet. Installerat CPU utan problem?

