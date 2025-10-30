Ryzen 5 7600
Rx 9070
32Gb
Söker drivrutiner för Ryzen 7600X för att justera power settings bättre
Ryzen 5 7600
Jag har en AMD Ryzen 7600X och såg nu i task manager att processorn ligger alltid på runt 5GHz konstant (och hoppar ned till 4,94GHz som lägst) och tyckte att det borde gå att ställa in så den faktiskt sänker frekvensen när datorn inte belastas.
I Power Settings har jag Balanced och det verkar inte hjälpa mycket.
Jag började kolla efter drivrutiner/mjukvara på AMDs hemsida i hopp om att få något "AMD Balanced"-läge som jag förstår ska finnas men jag hittar inga vettiga drivrutiner för detta. Enda jag hittar är AMD Adrenalin Edition och när jag öppnar det verkar det bara prata om AMD Graphics.
Så min fråga är, finns det någon drivrutin för att få CPU-frekvensen mer balanserad utifrån belastning/idle, i så fall vilken?
Tack på förhand
Övrig hårdvara:
Gigabyte B650 Aero G
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super
Seasonic Focus GX 750W ATX 3.0
Ryzen master? https://www.amd.com/en/products/software/ryzen-master.html
Eller kolla bios jag har för mig att 7600x ska ha ett "eco mode" .
Task manager är en dålig källa till information i en sådan här situation eftersom den inte visar verkligheten för alla kärnor i din cpu. Bättre att använda HWMonitor, HWInfo64 eller annan liknande mjukvara som kan visa hur enskilda kärnor klockar upp/ner och hur belastade dom är enskilt.
Sant. Jag kollade HWInfo och den visar detta:
Är det Avg Effective Clock jag ska lita på mer då, snarare än Active Clock?
Avg Effective hoppar mellan runt 350ghz och 750ghz medans jag klickar runt i Windows
