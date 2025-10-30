Söker drivrutiner för Ryzen 7600X för att justera power settings bättre

Jag har en AMD Ryzen 7600X och såg nu i task manager att processorn ligger alltid på runt 5GHz konstant (och hoppar ned till 4,94GHz som lägst) och tyckte att det borde gå att ställa in så den faktiskt sänker frekvensen när datorn inte belastas.

I Power Settings har jag Balanced och det verkar inte hjälpa mycket.

Jag började kolla efter drivrutiner/mjukvara på AMDs hemsida i hopp om att få något "AMD Balanced"-läge som jag förstår ska finnas men jag hittar inga vettiga drivrutiner för detta. Enda jag hittar är AMD Adrenalin Edition och när jag öppnar det verkar det bara prata om AMD Graphics.

Så min fråga är, finns det någon drivrutin för att få CPU-frekvensen mer balanserad utifrån belastning/idle, i så fall vilken?

Tack på förhand

Övrig hårdvara:

Gigabyte B650 Aero G

Gigabyte GeForce RTX 4070 Super

Seasonic Focus GX 750W ATX 3.0