Playstation 4 Slim + 2 kontroller samt spel

Säljer en PS4 Slim 500 GB som är inköpt 2017-03-06 på Mediamarkt. Kvitt och låda saknas i dagsläget, garantin har gått ut. Konsolen fungerar dock precis som den ska och har aldrig uppvisat några konstigheter.

Medföljer gör två kontroller, en svart och en vit. Den svarta är av senare snitt med Bluetooth till datorer.

Ett antal spel på skiva ingår också:

God of War

Spider-Man

Heavy Rain & Beyond Two Souls

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Black Ops 4

Uncharted 4: A Thiefs End

Deus Ex: Mankind Divided

Tänker mig att allt säljs som ett paket för enkelhetens skull, men är öppen för rimliga bud på enskilda spel