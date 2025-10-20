Gigabyte RX 6600 Eagle 8gb + Ryzen 5 3600
Ryzen 5 3600 inkl oanvänd originalfläkt (inköpt 2024)
GPU Säljes för 1500 eller högst bjudande +100kr frakt.
Bra skick på dessa då datorn inte går många timmar i veckan. I princip bara används till e-tränings program och inte frekvent spelande
Rx 6600 Inköpt mitten av 2023.
(Kartongen är från en 5600 så ingen behöver påpeka det 😅)
CPU 500kr eller högst bjudande +50kr frakt