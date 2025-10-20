Marknad Komponenter

Gigabyte RX 6600 Eagle 8gb + Ryzen 5 3600

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Komponenter Publicerad idag 19:49
Utgångspris: 1 500 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

MrTwo (Jimmy)
MrTwo (Jimmy)
Medlem sedan
Okt 2024
Foruminlägg
9
Annonser
3
Marknadsbetyg
-
Dalarna, Mora
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
0

Bra skick på dessa då datorn inte går många timmar i veckan. I princip bara används till e-tränings program och inte frekvent spelande

Rx 6600 Inköpt mitten av 2023.

Ryzen 5 3600 inkl oanvänd originalfläkt (inköpt 2024)
(Kartongen är från en 5600 så ingen behöver påpeka det 😅)

GPU Säljes för 1500 eller högst bjudande +100kr frakt.
CPU 500kr eller högst bjudande +50kr frakt

