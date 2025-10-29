Fråga till er med Kingston KC3000 ssder

eller andra modeller från Kingston.

Införskaffade en Kingston KC3000 i våras och en sak jag reagerar över är hur mycket "Number of Error Information Log Entries" i SMART-datan ökat i värde sedan jag installerade det. Ligger nu strax under 1000.

Mina två andra m2 diskar (Samsung resp WD) varav den ena är Windows disken är värdet på samma ID i SMART-datan fortfarande båda på noll.

Vad är det som fått det att öka så mycket? Disken fungerar som den ska, 100% hälsa, inga konstiga omstarter av datorn och prestandan är som den ska. Den hade senaste firmware från lådan.

Vad är det får värdena att öka så mycket?