CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D Kylare: Noctua NH-D14 Modermodem: ASUS TUF Gaming B650M-Plus RAM: Kingston Fury Beast 6000MHz 64GB GPU: Sapphire Radeon RX 9070 XT 16GB Nitro+ Chassi: Fractal Design Define Mini C PSU: Corsair RM750x SSD: Kingston KC3000 2TB NVMe Skärm: Samsung 49" Odyssey G9 240 Hz Tgb: Keychron Q6 Brown Mus: Logitech MX Master 3S Högtalare: Audio Pro Addon T14 OS: MS Windows 11 Pro ISP: Bahnhof 500/500Mbit Tillbehör: Staropramen & Noblechairs Hero
Fråga till er med Kingston KC3000 ssder
Phiphler
Medlem ★
●
MadFred
Medlem ★
●
Visa signatur
Mithos
Medlem ★
●
Visa signatur
| R7 5700x3D | be quiet! Dark Rock 4 Pro | Gigabyte X570 Aorus Elite | Kingston 2x16GB @ 3200mhz cl16 |
| Asus ProArt RTX 4070 Ti Super | Kingston NVMe 512GB + 1TB + 2TB | Corsair RM750 | Fractal Design Meshify C |
── 1984 was meant as a warning, not an instructional manual ────────────────────────────────────