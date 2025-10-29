Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

Fråga till er med Kingston KC3000 ssder

Fråga till er med Kingston KC3000 ssder

eller andra modeller från Kingston.

Införskaffade en Kingston KC3000 i våras och en sak jag reagerar över är hur mycket "Number of Error Information Log Entries" i SMART-datan ökat i värde sedan jag installerade det. Ligger nu strax under 1000.

Mina två andra m2 diskar (Samsung resp WD) varav den ena är Windows disken är värdet på samma ID i SMART-datan fortfarande båda på noll.

Vad är det som fått det att öka så mycket? Disken fungerar som den ska, 100% hälsa, inga konstiga omstarter av datorn och prestandan är som den ska. Den hade senaste firmware från lådan.

Vad är det får värdena att öka så mycket?

Hur ofta kontrollerar du hälsostatistiken på dem?

Skrivet av Phiphler:

Hur ofta kontrollerar du hälsostatistiken på dem?

Ofta sedan jag installerade dem. Att kolla SMART-värdena är det första jag gör efter installation.

Har även en äldre m2 ssd i gamla datorn och där står det också på 0 på samma ID. Så jag undrar vad som är fel på denna Kingston disk?

Hur många timmar har den varit igång?
Vilket program använder du för att se värdena?

Har en likadan själv, ska kolla den sen.

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D Kylare: Noctua NH-D14 Modermodem: ASUS TUF Gaming B650M-Plus RAM: Kingston Fury Beast 6000MHz 64GB GPU: Sapphire Radeon RX 9070 XT 16GB Nitro+ Chassi: Fractal Design Define Mini C PSU: Corsair RM750x SSD: Kingston KC3000 2TB NVMe Skärm: Samsung 49" Odyssey G9 240 Hz Tgb: Keychron Q6 Brown Mus: Logitech MX Master 3S Högtalare: Audio Pro Addon T14 OS: MS Windows 11 Pro ISP: Bahnhof 500/500Mbit Tillbehör: Staropramen & Noblechairs Hero

Verkar inte vara några större problem på/med min KC3000?
Antar 0x01cd = 461 i decimalform?

| R7 5700x3D | be quiet! Dark Rock 4 Pro | Gigabyte X570 Aorus Elite | Kingston 2x16GB @ 3200mhz cl16 |
| Asus ProArt RTX 4070 Ti Super | Kingston NVMe 512GB + 1TB + 2TB | Corsair RM750 | Fractal Design Meshify C |
── 1984 was meant as a warning, not an instructional manual ────────────────────────────────────

