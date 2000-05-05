Ps4 500gb + Yamaha rx v477

Ps4 500gb med en handkontroll, strömkabel och hdmi

kabel.

Inga repor eller problem sen den köptes 2014.

Pris: 900kr

Säljer även en Yamaha rx v477 förstärkaren som köptes kring 2019. Stödjer Arc och airplay/Spotify.

Pris: 1000kr

Förskottsbetalning som gäller vid frakt annars finns grejer i Mölndal.