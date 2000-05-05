Marknad Hemelektronik

Ps4 500gb + Yamaha rx v477

Säljes Hemelektronik Publicerad 2025-10-19
Utgångspris: 900 kr
Yaoodo (Kevin)
Nov 2011
65
7
5,00 / 5
Västra Götaland, Mölndal
Skickas & Avhämtning
Ps4 500gb med en handkontroll, strömkabel och hdmi
kabel.
Inga repor eller problem sen den köptes 2014.
Pris: 900kr

Säljer även en Yamaha rx v477 förstärkaren som köptes kring 2019. Stödjer Arc och airplay/Spotify.
Pris: 1000kr

Förskottsbetalning som gäller vid frakt annars finns grejer i Mölndal.

